Bruciò il vicino: ergastolo 

Lo sguardo perso nel vuoto, rassegnato, Davide Iannelli ascolta i giudici che gli infliggono il carcere a vita e cerca qualcosa davanti a sé. Forse ieri mattina, dopo la sentenza della Corte d’assise di Sassari, Iannelli ha rivisto scorrere il film dell’omicidio del suo vicino di casa, Tony Cozzolino, l’uomo che ha bruciato vivo la mattina dell’11 marzo del 2022. La vittima ha il corpo cosparso di benzina, inciampa sul marciapiede di via Petta, e Iannelli appicca le fiamme. Per i giudici è ergastolo, la Corte ha ascoltato bene le parole della pm Claudia Manconi: «La vittima era avvolta dalle fiamme, Iannelli si gira, guarda la scena e si allontana senza fare nulla». Ergastolo, ha detto ieri la Corte d’assise, più una provvisionale di un milione e 400mila euro per tutte le parti civili e la interdizione perpetua dai pubblici uffici. I pm Gregorio Capasso e Claudia Mancini avevano contestato anche le aggravanti di premeditazione, sevizie e crudeltà. La sentenza di ieri mattina riconosce solo l’ultima ed esclude tutte le attenuanti. Iannelli, difeso dagli avvocati Cristina e Abele Cherchi, è stato riconosciuto colpevole di un delitto efferato, ma non organizzato e voluto da tempo. Una reazione brutale dopo l’ennesimo litigio nel condominio olbiese ex Iacp di via Petta. Un feroce regolamento dei conti, risultato di un odio alimentato da scontri continui. Una faida condominiale.

La linea della difesa

Per i penalisti Cristina e Abele Cherchi la sentenza è pesante, ma anche i difensori di Iannelli portano a casa un risultato. I due avvocati per tutta l’istruttoria dibattimentale hanno insistito su un punto: Iannelli non aveva in macchina la bottiglia piena di benzina, “arma” dell’omicidio, perché aveva deciso di uccidere il rivale. Era necessaria, invece, per il suo decespugliatore. Inoltre la difesa ha dimostrato che la sera prima del delitto Iannelli chiamò la Polizia non perché Cozzolino lo aveva aggredito, ma per chiedere aiuto dopo l’ennesimo litigio con un’altra persona. Dicono Cristina e Abele Cherchi: «Faremo appello, per ora non commentiamo la sentenza, in attesa delle motivazioni. Di sicuro è stato dimostrato che Davide Iannelli la mattina dell’11 marzo 2020 non uscì di casa per uccidere Tony Cozzolino».

La premeditazione, per ora, esce dal processo. Non la crudeltà, aggravante inserita in sentenza.

«La vittima è Cozzolino»

Ad ascoltare le parole dei giudici ieri mattina c’erano le sorelle della vittima, le parti civili (rappresentate dagli avvocati Giampaolo Murrighile, Antonio Fois e Massimo Perra) vincono su tutta la linea. Dicono i legali dei familiari dell’uomo ucciso: «Il processo ha dimostrato che Tony Cozzolino non era un mostro, ma l’unica vittima di questo delitto».

