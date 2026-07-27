Bruciato l’ovile identitario 

L’ovile di Sa Semida è un bene identitario comune. Un presidio nel cuore del Gennargentu che racconta storie e leggende antiche. Gli attentatori l’hanno bruciato. Una ferita per la comunità di Villagrande e per i volontari che, nel recente passato, hanno curato e valorizzato quel sito immerso nella vallata di Seardu, nel cuore del Gennargentu. Oltre alle cicatrici che il rogo ha lasciato in eredità sulla struttura, sia all’interno che all’esterno, i vandali hanno distrutto anche le piante di genziana e di peonia che i volontari avevano piantato nell’area recintata.

Un vero e proprio sfregio che ha suscitato l’indignazione collettiva, a cominciare dal sindaco Alessio Seoni. «Prendo atto con rabbia e forte delusione dell’accaduto. È difficile anche solo trovare le parole per un gesto così vile e inqualificabile», ha commentato il primo cittadino di Villagrande nonché presidente della Provincia Ogliastra. Chiunque poteva beneficiare di quell’ovile restaurato e accogliente, convertito a saletta per ritrovi di comitive, che fossero residenti o escursionisti. «Sa Semida, luogo della memoria, un tempo rifugio per Giganti, è stato devastato da persone molto, molto piccole», è stata la riflessione di Seoni.

Gli amministratori presenteranno denuncia agli inquirenti, sebbene venire a capo dei responsabili non sembri un compito facile. Eppure Seoni un’idea chiara ce l’ha: «Tutto distrutto dai peggiori nemici dei sardi: il fuoco e la stupidità». Identikit senza identità, quanto basta per far capire quale sia lo stato d’animo dei cittadini di Villagrande che si sentono feriti dopo il raid violento, un attacco alla storia identitaria: «Gli autori di questo gesto non prevarranno», ha assicurato il sindaco.

Ha espresso indignazione anche Laura Mameli, consigliera comunale: «Un gesto scellerato – ha detto – di uno o più vigliacchi che hanno incenerito un presidio di comunità e di condivisione del nostro territorio. Un ovile comunale reso fruibile dalla passione di un gruppo di ragazzi che lo ha saputo attrezzare e aprire a tutti. Abbiamo perso, ai piedi del Gennargentu e in un contesto unico, un punto di accoglienza di tutti e per tutti».

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