Porto Torres.
09 gennaio 2026 alle 00:11

Bruciati tre mezzi nella notte, imprenditore nel mirino? 

Tre mezzi in sosta avvolti dalle fiamme come torce ardenti, e il rumore dei vetri infranti dal calore hanno rotto la tranquillità dei residenti in via Balai, a pochi passi dal lungomare di Porto Torres. Nella notte di mercoledì, poco dopo le 23, l’incendio divampato da un furgone Renault di proprietà di Gennaro Di Meglio, imprenditore turistico di 63 anni, si è propagato coinvolgendo altre due auto, parcheggiate davanti e dietro il camioncino, ridotto ad una carcassa. Le lingue di fuoco, spinte dal forte vento, hanno raggiunto e danneggiato gravemente il vano anteriore di una Fiat Panda e distrutto la parte posteriore di una Hyundai Tucson, di proprietà di due residenti di via Balai. L’inferno di fuoco e lo scoppio dei pneumatici hanno svegliato gli inquilini delle palazzine adiacenti, i primi a lanciare l’allarme alle forze dell’ordine.

All’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Torres, il furgone era già stato divorato dal rogo, i mezzi antincendio hanno potuto salvare solo in parte le altre due vetture. «Ci siamo riversati in strada ma il vento ha alimentato le fiamme ed intervenire era troppo rischioso», spiegano i titolari dei mezzi bruciati. Sull’origine del rogo, di probabile natura dolosa, indagano i carabinieri della compagnia di Porto Torres.

