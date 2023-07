Bruciati sette ettari di parco 

Una ventina di pini carbonizzati e molte decine bruciacchiati ma salvabili, alcuni capanni che contenevano attrezzi e impianti elettrici distrutti, staccionate in cenere, linee elettriche dei lampioni e tubazioni di plastica per l’irrigazione interrate da sostituire. E il sottobosco di macchia mediterranea dal versante di via Cornalias fino a quello di via Cinquini. Sarebbe potuta andare assai peggio, considerato che il rogo di mercoledì pomeriggio al Parco di San Michele ha attraversato ben sette ettari del polmone verde, per fortuna senza intaccare il castello e il ristorante del parco.

La rabbia del sindaco

Però certo, per quanto non gravi i danni ci sono, al punto che il sindaco Paolo Truzzu fa a sua volta fuoco e fiamme, per quanto metaforiche, contro chi - ammesso che l’incendio fosse doloso, e la certezza assoluta non c’è e forse mai ci sarà - potrebbe aver appiccato le fiamme a uno dei principali polmoni verdi della città: «Nella sciagurata ipotesi che si dovesse appurare la dolosità del fatto», scandisce Truzzu, «da cagliaritano e da sindaco mi auguro pene esemplari per i colpevoli nemici della città. Ringrazio tutti i soccorritori che, in una giornata costellata da numerosi incendi, sono intervenuti tempestivamente a salvaguardia del Colle di San Michele».

Gli accertamenti

I Vigili del fuoco hanno concluso soltanto ieri mattina le operazioni di bonifica dei due costoni del versante occidentale del Colle di San Michele, nel quale mai in passato si erano verificati roghi. Senza per questo escludere l’atto di un incendiario, al momento i pompieri non avrebbero trovato elementi che dimostrino il dolo. Esclusa l’autocombustione, considerato che è un evento rarissimo e la giornata non era “rovente” grazie al maestrale, l’altra ipotesi sul terreno - ma meno accreditata - è un incendio colposo. Ci credono in pochi, anche perché al Comune è giunta voce che alcuni frequentatori del parco avrebbero segnalato due diversi punti di partenza (“inneschi”), e se fosse davvero così significherebbe che qualcuno ha voluto incendiare uno dei più belli e vasti parchi comunali della città. Gli investigatori della Squadra volante della Questura, coordinati dal dirigente Massimo Imbimbo, hanno visionato i file della videosorveglianza, parte dei quali sono andati distrutti nel rogo di un capanno. Tuttavia, ben difficilmente si sarebbe visto qualcosa: le telecamere sono puntate sui vialetti.

La manutenzione

Il vicesindaco e assessore al Verde pubblico, Giorgio Angius (assieme al collega Marco Porcu, dell’Ambiente) ieri mattina ha fatto un sopralluogo. «Fortunatamente le fiamme erano molto basse grazie alla pulizia puntuale del sottobosco: per questo sono pochissimi gli alberi bruciati. Però, Cagliari ha rischiato di perdere una pineta storica: è gravissimo».

S occorsi all’altezza

Al di là della retorica abituale in casi come questi, c’è da dire che i soccorsi sono stati efficaci e tempestivi, malgrado la giornata di maestrale: è il vento prediletto dagli incendiari, che infatti mercoledì tenevano impegnati Vigili del fuoco, Forestali, Forestas e volontari della Protezione civile nei vari roghi disseminati ovunque. Nel giro di un’ora l’incendio al Parco di San Michele è stato domato, e i soccorsi hanno impedito che parti di vegetazione in fiamme fossero trasportate dal vento al di là di via Cinquini, creando pericolo per le case. Altrimenti, ora racconteremmo tutta un’altra storia.

