Bruciati quattro furgoni nella notte 

Misterioso incendio la scorsa notte nelle campagne di Sestu, dove sono stati dati alle fiamme quattro furgoni Opel della ditta Camst, una delle principali imprese del catering in Sardegna. Altri due mezzi parcheggiati nelle vicinanze non hanno subito danni. Per i vigili del fuoco e per i carabinieri della stazione di Sestu, non ci sono dubbi: le fiamme sono state appiccate contemporaneamente ai quattro furgoni parcheggiati da giorni per essere riparati. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, alla periferia di Sestu, nella zona de “Sa cantonera” dove anni fa era stato dato alle fiamme un vasto capannone.

L’emergenza

Immediata la mobilitazione dei vigili del fuoco, arrivati a Sestu con due squadre di Pronto intervento e che hanno circoscritto le fiamme. Il rogo avevano già coinvolto i veicoli e la vegetazione circostante. Un lavoro non facile per i pompieri, che hanno poi bonificato e messo in sicurezza l'intera area, evitando che il rogo raggiungesse altri due mezzi parcheggiati nelle vicinanze e il punto di cottura di emergenza della ditta proprietaria. Nessuna persona è rimasta ferita. Sono arrivati anche i carabinieri della stazione che, coordinati dal luogotenente Riccardo Pirali, hanno fatto un sopralluogo assieme agli stessi vigili del fuoco per risalire alle cause dell’incendio.

Fiamme dolose

Si è così stabilito che non c’è stato alcun cortocircuito fra i mezzi parcheggiati: è stato invece un incendio doloso, appiccato da sconosciuti ora ricercati dagli stessi carabinieri di Sestu. Le fiamme si sono sviluppate contemporaneamente nei quattro mezzi, momentaneamente in disuso e che erano parcheggiati a “Sa cantonera” per essere riparati. I danno ammontano a circa 40mila euro.

Gli accertamenti

I militari hanno già raccolto le testimonianze di alcuni responsabili della Camst, la società di catering che rifornisce tantissime mense scolastiche, ospedali e aziende in diverse parti dell’Isola. L’impresa non avrebbe mai ricevuto minacce, mai uno screzio con qualcuno. Impossibile per loro risalire al movente. I carabinieri cercano soprattutto di risalire a qualche testimonianza, ma nessuno avrebbe visto i malviventi avvicinarsi al deposito dell’azienda. Si spera anche di recuperare le immagini da impianti di videosorveglianza. Dalla caserma di Sestu non sono trapelate indiscrezioni. È arrivato anche il maggiore Michele Cerri, comandante della Compagnia di Quartu. Nel pomeriggio alcune persone sono state accompagnate in caserma e poi rilasciate. Si è parlato di una perquisizione domiciliare e di un fermo, ma queste voci sono state subito smentite dagli inquirenti che, sempre ieri, hanno inviato una dettagliata informativa alla Procura della Repubblica di Cagliari.

