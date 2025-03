Bruciati i mezzi usati per la fuga 

Sono stati ritrovati durante la notte, completamente inceneriti, i mezzi utilizzati dai banditi per compiere la rapina al furgone dei valori bollati, in pieno centro a Orgosolo. In località Sa Costa, alla periferia del paese, sono stati abbandonati dai banditi il furgone Fiat Scudo e la Volkswagen Golf usati lunedì mattina da tre malviventi armati e mascherati. L’allarme alle 23.30 di lunedì, dato da una pattuglia del commissario che ha notato il bagliore, avvisando i carabinieri (titolari dell’indagine) e i vigili del fuoco. L’incendio era scoppiato molto prima. Nonostante la vicinanza alle case non sarebbe giunta nessuna telefonata di segnalazione, nè prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, nè dopo. I due mezzi, nonostante l’arrivo dei vigli del fuoco, sono andati in fumo insieme alle tracce che gli inquirenti speravano di ritrovare.

Il rogo

Erano da poco passate le 23.30 quando la pattuglia della polizia ha notato il bagliore a Sa Costa, nella stessa zona dove, poche settimane fa, in un muro erano comparse scritte con minacce di morte contro il sindaco Pasquale Mereu. I banditi, armati di fucile e pistola, vestiti in mimetica e con il passamontagna, non erano andati lontano. Forse sono tornati con il favore delle tenebre per trasferire con calma la refurtiva: 20 pacchi del valore di circa 20 mila euro. Oppure avevano già lasciato in quella zona un altro mezzo “pulito” su cui hanno trasferito subito la refurtiva celando poi le auto per poterle bruciare con tutta calma durante la notte. I mezzi usati per il colpo sono stati ritrovati a circa duecento metri in linea d’aria dal luogo dove era avvenuto l’assalto, nella zona alta del paese, in periferia dove c’è un dedalo di viuzze e tratturi di strade bianche, e si può facilmente arrivare alla provinciale 48.

Senza elementi

L’indagine appare complicata, priva al momento di elementi significativi, visto che non ci sono telecamere (erano state messe fuori uso) e che la refurtiva è priva di qualsiasi contrassegno identificativo: impossibile risalire alla partita di sigarette. Dettaglio noto ai malviventi, consapevoli, una volta portato a segno il colpo di avere in mano un assegno circolare.

RIPRODUZIONE RISERVATA