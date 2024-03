“Bruciati” dal fuoco delle urne: da Pais a Moro, da Satta a Lai La Lega paga il prezzo più alto 

Erano i cavalli forti della corsa elettorale. Gli uscenti di Giunta e Consiglio. O comunque i più vicini al potere, per via degli incarichi ricoperti nei Gabinetti della Regione. Uffici che contano e dove tutto passa: delibere, risorse e problemi. Ma finito lo scrutinio, sono andati fuori gioco.

Gli algheresi

La prima casella d'oro che salta con le Regionali 2024 è quella di Michele Pais, il presidente del Consiglio nonché coordinatore della Lega da aprile 2023. Pais non è nemmeno l’unico “catalano” di peso uscito sconfitto. Sorte identica è toccata a Mario Conoci e Marco Tedde: l’uno è il sindaco che per rincorrere l’elezione ha scaricato il Psd'Az preferendo Fdi; l’altro è l'ex primo cittadino e consigliere regionale per quasi un anno e mezzo.

Ex della Giunta

Con il fuoco delle urne si sono bruciati pure svariati assessori uscenti. In cima alla lista, Antonio Moro, ai Trasporti con il Solinas bis, presidente del Psd'Az. Idem Ada Lai, anche lei arrivata a Palazzo con il rimpasto di fine 2022. Lai guidava il Lavoro e correva con Forza Italia. Il cambio di casacca non è stato monetizzato nemmeno da Andrea Biancareddu, titolare della Cultura: salutata l’Udc dopo la morte di Oppi, è approdato nella Lega, partito da cui se n’era andato Mario Nieddu, ex della Sanità, ricandidato con l’Udc ma non eletto nemmeno lui.

I pezzi del Carroccio

Proprio il Carroccio è stato il partito che ha pagato di più a questo giro: da prima forza del centrodestra nel 2019 è scivolata al settimo posto, lasciando sul campo numerose "vittime". Fuori dall’Aula sono finiti intanto i consiglieri Andrea Piras, Michele Ennas e Pierluigi Saiu, quest’ultimo promosso assessore da Salvini con la delega ai Lavori pubblici (Saiu deve lasciare il posto a Truzzu). Niente rielezione nemmeno le tre ex leghiste che durante la legislatura avevano preferito altri lidi. Due di loro, Annalisa Mele e Annalisa Manca, erano "emigrate" nei Riformatori; Sara Canu, invece, dopo un passaggio nei liberal democratici è approdata in FdI. Bocciatura alle urne anche per Valeria Satta, assessora tecnica dal 2019, prima al Personale poi all’Agricoltura, stavolta in corsa per il Consiglio. Alla Lega, a tempo quasi scaduto, si è avvicinata pure Enrica Anedda, esclusa da FdI. Ma nemmeno lei ha centrato l'obiettivo.

Cambi di casacca

Niente bis neppure per altri cinque onorevoli che durante la legislatura avevano mollato il partito con il quale nel 2019 avevano agganciato il lasciapassare per l'Aula: non sono stati eletti Pietro Moro, ex Venti/20 candidato con Alleanza Sardegna; Valerio De Giorgi, spostatosi da Fortza Paris alla Dc con Rotondi; Franco Stara, ex Progressista entrato prima nell'Udc e poi in Azione; Roberto Caredda, ex di Sardegna Civica in corsa con FdI. Fuori dal Consiglio resta anche Domenico Gallus, altro ex Venti/20 sbarcato nei Quattro Mori.

Ribelli e fedeli

Non diverso il destino di Giovanni Satta, il gallurese si era ribellato al Psd'Az fondando con altri due compagni di partito la nuova Alleanza Sardegna. Ma Stefano Schirru e Franco Mula ce l'hanno fatta a riconquistare il seggio, Satta no. Gian Filippo Sechi, altro uscente del Consiglio regionale, dall’Udc è passato con FdI, ma la scelta non ha premiato neppure lui. Tuttavia, nemmeno la fedeltà a volte paga: ne sanno qualcosa Nanni Lancioni (PSd’Az) e Ignazio Giovanni Battista Tatti (FdI), anche loro sconfitti. A Dino Cocco, subentrato a settembre 2023 a Stefano Tunis dimissionario, sei mesi di mandato non sono bastati per superare il leader di Sardegna 20/Venti nel collegio di Cagliari. Giro sfortunato pure per Solange Pes (Psd’Az) e Lucia Tidu (Riformatori): l’una era consulente di Solinas in presidenza, l’altra capo di gabinetto dell’assessore Aldo Salaris.

Campo largo

Le perdite in casa Todde sono meno perché nel 2019 Pd e M5s sommarono 24 scranni su 60. Ma la delusione è identica. Niente terzo mandato per Eugenio Lai e Daniele Secondo Cocco, gli ex Liberi e Uguali candidati con Alleanza Verdi e Sinistra. Non ce l’ha fatta nemmeno Carla Cuccu, l’ex M5s che ha corso con Fortza Paris dopo aver passato un pezzo di legislatura garantendo l’appoggio esterno a Solinas. Laura Caddeo, ex Progressista, ha mancato l’elezione con Uniti per Todde. Al conteggio finale, su cinquanta consiglieri regionali uscenti e ricandidati (includendo i due che hanno fatto solo un pezzo di legislatura), sono stati rieletti in ventisette. Il 54 per cento.

