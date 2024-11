«Bruciate nei forni» Associazione israeliana nel mirino 

Minacce di morte pesantissime a distanza di poco più di un mede dall’atto di vandalismo. Ancora una volta a finire nel mirino è stata l’associazione Chenàbura sardos pro Israele e il suo presidente Mario Carboni. Un atto intimidatorio antisemita arrivato via mail: al responsabile dell’associazione è stato augurato di «morire nei forni». Una denuncia è stata già presentata nella questura di Cagliari: del caso si sta occupando la Digos.

«Noi non ci facciamo intimidire», commenta il presidente dell’associazione. «Vorrei assicurare ai miei odiatori che le minacce di morte prematura nei miei confronti non gioveranno alla risoluzione della questione Medio Orientale». Carboni ricorda che l’associazione «si occupa di ebraismo e della riscoperta delle radici ebraiche nella tradizione sarda. Rappresenta un punto di riferimento per gli ebrei sardi e per coloro che hanno interesse verso la cultura giudaico cristiana». Poi conclude: «Abbiamo la massima fiducia nella Polizia di Stato, nelle forze dell’ordine e nella Magistratura affinché si trovi e venga punito il responsabile di tanto esplicite minacce antisemite».

L’associazione era finita al centro di un altro episodio nella notte tra il 15 e 16 settembre quando qualcuno aveva imbrattato con della vernice rossa l’ingresso della sede, in via Lamarmora. Al termine delle indagini, la Digos è risalita a un 16enne cagliaritano: è stata perquisita la sua casa e sono stati sequestrati alcuni capi d’abbigliamento. L’incursione era stata denunciata come «grave attentato antisemita nella Giornata Europea della cultura ebraica». Ci sono state poi le reazioni dell’associazione Libertade che ha ribattezzato l’intervento della forze dell’ordine come «gravissimo episodio di intimidazione poliziesca contro un compagno di soli 16 anni» e del movimento A Foras che ha parlato di «atto teso a reprimere chiunque sia attivo nella lotta per la liberazione del popolo palestinese e contro il genocidio messo in atto da Israele. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA