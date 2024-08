Bruciate le auto di un commerciante 

Attentato incendiario a Siliqua: due auto di un commerciante sono state date alle fiamme. Il fatto è avvenuto intorno alle quattro del mattino di ieri, quando ancora il paese dormiva. Non hanno potuto continuare a riposare i residenti del corso Repubblica, né Maurizio Grassetti, 64 anni, proprietario dei due veicoli, svegliato di soprassalto per l’amara sorpresa. Le due auto, un Bmw X1 e un Ford Tourneo Courier, si trovavano parcheggiate nella stessa via, a cento metri di distanza tra loro. Sono andate a fuoco contemporaneamente, ulteriore prova, se ancora ce ne fosse bisogno, che si tratta della stessa mano incendiaria.

Fiamme e lampeggianti

Le fiamme si sono levate rapidamente: il bagliore che filtrava attraverso le finestre, assieme al crepitio dovuto all’intenso calore, ha allarmato i residenti. In tanti si sono riversati per strada ma per i due mezzi non hanno potuto fare niente se non chiamare i soccorsi. Con le fiamme, la via è stata rischiarata dalla luce blu dei lampeggianti dei vigili del fuoco di Iglesias e di quelli dell’auto dei carabinieri della stazione di Domusnovas.

Dopo aver estinto i roghi e messo in sicurezza le abitazioni adiacenti, è iniziata la conta dei danni, che sembrano elevati. Oltre le auto, che superano i 20mila euro di valore, sono da aggiungere diverse migliaia di euro per le lesioni procurate alle case. La sede di un ufficio tecnico, con un’agenzia assicurativa al lato, sembra quella con i danni maggiori: è andato completamente distrutto il portoncino d’ingresso, le tapparelle delle finestre sono state fuse dal calore e le pareti esterne annerite dal fumo. Nell’altra abitazion, è andata distrutta l’insegna di un’altra agenzia assicurativa, con danni alla facciata e al tetto.

Solidarietà alla vittima

«Non mi capacito di questo gesto», afferma Grassetti, scosso per l’accaduto: «Sono sempre stato disponibile e ho sempre cercato di fare qualcosa di buono per il paese», aggiunge l’uomo, titolare di un’attività commerciale, impegnato nel mondo calcistico e promotore di diverse iniziative sportive. «Non ho nemici», giura: «Al contrario, ho sempre offerto una mano a tutti». Grassetti, ha ricevuto la solidarietà dell’intera comunità: tantissimi concittadini si sono recati ieri mattina nel suo negozio per mostrargli vicinanza, e un’infinità di messaggi gli sono giunti attraverso i social da rappresentanti del mondo sportivo isolano. Anche l’amministrazione comunale, con un post pubblicato nella pagina istituzionale di un social, ha espresso solidarietà e vicinanza alla famiglia Grassetti.

Le indagini, per risalire agli autori del gesto, sono passate in mano ai carabinieri di Siliqua. Al momento sono al vaglio le registrazioni delle telecamere presenti nel paese ma è troppo presto per giungere a una conclusione.

