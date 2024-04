Bruciate le auto di due infermieri 

Un attentato incendiario è stato compiuto ieri a Nuoro in via Gaetano Virdis, nel quartiere Sa ’e Sulis. Attorno all’una della notte sono state appiccate le fiamme alle auto di una coppia di infermieri, Gonaria Sias, 62 anni, che lavora nella farmacia del San Francesco, e il marito Antonello Mura, coordinatore infermieristico del blocco di anestesia dell’ospedale, residenti nel quartiere. Sul posto i vigili del fuoco. Nel rogo è stata coinvolta anche una terza auto in sosta nelle vicinanze. Un messaggio tutto da decifrare, la cosa certa è che per gli inquirenti il rogo è chiaramente doloso.

L’allarme

Ad annunciare gli attentati nelle notti del capoluogo barbaricino non è più il fragore delle bombe come negli anni Ottanta, ma l’acre odore del fumo accompagnato dal bagliore delle fiamme. Da anni ormai anche in città è questo il metodo scelto da delinquenti che usano la violenza e il favore del buio per intimidire avversari, vicini oppure chi, secondo il loro distorto modo di ragionare, ha fatto un qualunque torto.

L’auto data alle fiamme crea un immediato e grosso danno economico che, accompagnato dalla violenza del gesto, sottopone la vittima a disagio sociale e insicurezza. Con pochi rischi e un “costo” organizzativo alla portata di chiunque. E sempre più spesso rimane impunito. Professionisti, pubblici ufficiali, avvocati, donne o sindaci. Ieri notte nel mirino sono finiti due infermieri dell’Asl di Nuoro. Appena è scattato l’allarme sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco, che si è subito adoperata per domare le fiamme. Le auto dei due infermieri sono andate praticamente distrutte. Il rogo ha coinvolto anche una vecchia Cinquecento parcheggiata nelle vicinanze.

L’attentato

Pochi dubbi sull’origine dolosa. I vigili del fuoco intervenuti hanno eseguito i rilievi di polizia giudiziaria che evidenziano la natura dolosa dell’evento.

Le auto prese si mira (una Fiat Panda) sono praticamente irriconoscibili e ridotte ad un ammasso di lamiere annerite. Sono rimaste parcheggiate davanti al civico 5 di via Virdis, una stradina di quaranta metri che finisce là. Una posteggiata da una parte della carreggiata, l’altra da quella opposta. Chi ha agito le ha volute danneggiare entrambe. Sul posto i carabinieri e la polizia. Proprio durante le manifestazioni del 25 aprile, la presidente della Regione Alessandra Todde aveva parlato di sicurezza con il prefetto Giancarlo Dionisi, prima di andare ad incontrare i forestali di Bolotana, vittime di una attentato incendiario.

