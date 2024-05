Bruciata l’auto di una donna 

Dopo il rogo di probabile origine dolosa che ha coinvolto tre macchine mercoledì notte a Nuoro, ieri notte è toccato a Fonni. Attorno alle 3.45 i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Pietro, nel centro del paese, per l’incendio di un’autovettura, una Fiat Sedici di proprietà di una giovane di Arbatax, Simona Perdisci, 33 anni, residente da diverso tempo nel centro barbaricino.

L’allarme

Ancora una volta sull’incendio che ha distrutto l’auto, gli investigatori che hanno avviato le attività di indagine necessarie non escludono la matrice dolosa anche se per ora non danno certezze. Erano da poco passate le 3.30 quando è scattato l’allarme.

Il fumo e l’odore acre delle fiamme hanno svegliato i residenti e fatto scattare la telefonata di emergenza. Sul posto si è precipitata una squadra dei pompieri da Nuoro, che ha dovuto lavorare per diverso tempo per cercare di estinguere le fiamme ed evitare che potessero danneggiare le imposte di una casa vicina.

Dopo aver estinto l’incendio, i vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza del sito. Quindi sono iniziate le indagini di polizia giudiziaria per cercare di ricostruire le dinamiche che hanno scatenato il rogo. In un primo momento sarebbe stato escluso il cortocircuito come origine più probabile di innesco. Ancora una volta chi ha agito non avrebbe lasciato tracce evidenti. Ma gli investigatori, che ormai con una frequenza quasi quotidiana hanno a che fare con episodi di questo tipo, hanno acquisito un’esperienza tale che non escludono la matrice dolosa.

Le ipotesi

Per chi interviene sulla scena spesso senza ritrovare inneschi evidenti rimangono indizi importanti da leggere, come il tempo di sviluppo dell’incendio e il luogo da cui lo stesso si sviluppa, insieme a tante altre tracce che gli esperti sanno leggere. Rimane da capire l’origine di un gesto grave in paese, rivolto ad una madre e che potrebbe essere riconducibile alla sfera privata. La donna è originaria di Arbatax, ma ormai da tempo vive a Fonni, dove lavora. Un gesto grave, tanto più inquietante perché rivolto ad una donna.

