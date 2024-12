Bruciata l’auto di una coppia originaria di Isili 

Accanto alla ruota anteriore sinistra della Toyota Auris vigili del fuoco e carabinieri hanno raccolto una piccola tanica. Elemento che lascia pochi dubbi sul fatto che l’incendio che ha danneggiato l’utilitaria grigia di una coppia di Isili ma residente a Girasole sia di origine dolosa. Sul fatto indagano i militari della compagnia di Lanusei intervenuti nella notte fra venerdì e ieri in via Dante, a Girasole. L’auto era parcheggiata sotto l’abitazione della coppia. Il frastuono ha svegliato mezzo rione e diversi residenti si sono precipitati in strada in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco di Tortolì che hanno domato le fiamme. «Condanno fermamente l’episodio. Queste azioni - dice il sindaco Lodovico Piras - non appartengono alla cultura della comunità. Esprimo piena solidarietà ai proprietari dell’auto che, da qualche anno, hanno trovato accoglienza nel nostro paese». (ro. se.)

