Bruciata l’auto di un vigile urbano 

A fuoco l’auto di un agente della Polizia municipale d’Iglesias; le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati accreditano la pista dell’atto doloso. È accaduto nella serata dello scorso mercoledì nel rione di Col di Lana, in via Monte Sette Fratelli. Erano circa le 20 quando la Citroën C4 dell’agente Nicola Garau, parcheggiata nei pressi della sua abitazione, è stata avviluppata dalle fiamme. Il rogo si è alimentato velocemente senza tuttavia danneggiare altri veicoli in sosta nei pressi. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, i quali si sono occupati di estinguere l’incendio e avviare le indagini sulle cause dello stesso. Cause che sarebbero riconducibili a un gesto criminoso.

Incappucciato in azione

«Si tratta di un atto doloso», dichiara il comandante della Polizia locale Davide Ullasci: «Grazie all’acquisizione delle immagini estrapolate da alcuni video, è stato immortalato un individuo di sesso maschile che incappucciato ha percorso a piedi via Baronia. Arrivato nel primo tratto di via Monte Sette Fratelli, si è chinato posando un pacchetto che teneva i mano sotto la vettura in sosta, ha quindi acceso l’innesco e si è allontanato compiendo il percorso inverso».

Oltre ai Vigili del fuoco sul luogo sono prontamente intervenuti la Radiomobile dei carabinieri, la Polizia di Stato e quella locale. L’auto di Garau è andata completamente distrutta. Le indagini sono affidate alla locale Stazione dei Carabinieri d’Iglesias e si attende l’esito delle verifiche dei Vigilie fuoco per stabilire il materiale utilizzato per appiccare le fiamme. «Queste – prosegue il comandante Ullasci – si sono alimentate in tempi molto rapidi. Potrebbe esser stato adoperato del liquido infiammabile, attendiamo però l’ufficialità da parte dei Vigili del fuoco».

Testimoni

Ullasci spiega come si stia continuando ad acquisire delle riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati: «L’autore è in fase di identificazione, ha dei segni particolari che lo rendono facilmente riconoscibile. Oltre alle immagini video ci si sta avvalendo delle testimonianze di alcuni cittadini che si sono messi subito a disposizione. Contiamo di individuare a brevissimo l’autore. Allo stesso tempo le indagini si stanno concentrando anche sui presunti mandanti».

«Gesto vile»

Ullasci esprime a nome di tutto il Corpo di Polizia locale la vicinanza all’agente e lancia un monito: «Quanto accaduto non può certo intimidirci. Si tratta di un gesto vile che non rende onore alla cittadina iglesiente, composta da persone serie e laboriose. Il nostro lavoro proseguirà sempre nel massimo impegno possibile a tutela dell’ordine pubblico».

Sindaco e assessore

Solidarietà per Nicola Garau anche da parte del sindaco Mauro Usai e dell’assessore alla Polizia Locale Francesco Melis: «Condanniamo quanto accaduto e contiamo che venga al più presto individuato il colpevole», dichiarano. «Siamo vicini all’agente che ha subito l’intimidazione e speriamo la giustizia faccia il proprio corso».

RIPRODUZIONE RISERVATA