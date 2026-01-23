Bruciata l’auto di un veterinario 

Il fuoristrada di Francesco Piroddi era parcheggiato sotto la sua casa, a Corte ‘e Porcus, a monte dell’abitato di Jerzu. Il Mitsubishi L200 è stato divorato dalle fiamme e, dai primi accertamenti effettuati dai vigili del fuoco di Lanusei, l’ipotesi investigativa privilegiata è quella del dolo. Cinquantaquattro anni, veterinario da tempo in forza all’Asl Ogliastra, l’uomo è anche vicepresidente della Cantina Antichi poderi. Già qualche anno fa il dottore era rimasto vittima di un episodio analogo, sempre nello stesso tratto di strada vicino alla sua casa.

Il raid

Gli investigatori approfondiscono l’ipotesi dell’attentato. Le fiamme sono divampate nella notte tra giovedì e ieri. Chi ha appiccato il fuoco conosceva bene la rete viaria intorno all’abitazione dove Piroddi vive. Tuttavia, i carabinieri della compagnia di Jerzu confidano di acquisire, attraverso le immagini dei sistemi di videosorveglianza, qualche elemento per ricostruire i movimenti avvenuti in quei frangenti lungo la strada in cui il veterinario ha lasciato, come di consueto, il mezzo in sosta. I militari cercano di capire se il veterinario abbia avuto diverbi con qualcuno per ragioni professionali o esterne all’ambito lavorativo. Come nelle migliori attività investigative non si lascia nulla di intentato, in quanto ogni dettaglio può essere importante per identificare i responsabili.

Le indagini

Persona dedita al lavoro, oltre alla professione di veterinario Francesco Piroddi fa anche parte del Consiglio di amministrazione della Cantina Antichi poderi di Jerzu, una vera istituzione nel mondo vitivinicolo regionale e non. Il professionista è stato ascoltato dai carabinieri che hanno messo a verbale la sua testimonianza. Sono state inoltre acquisite le registrazioni delle telecamere.

