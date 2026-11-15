Un’auto in fiamme in pieno giorno, nel cuore di Siniscola. Ieri pomeriggio, intorno alle 16.30, una Fiat 600 parcheggiata in via Giusti è stata avvolta da un incendio che ha interessato la parte anteriore del veicolo. L’utilitaria appartiene a una casalinga del paese. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, richiamati dal fumo e dalle fiamme sprigionate dal principio d’incendio. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Siniscola. I pompieri hanno spento il rogo, bonificato e messo in sicurezza l’area anche se l’intervento non è servito a salvare l’utilitaria che ha subito gravissimi danni tanto da renderla inservibile. Poi sono stati effettuati i primi accertamenti tecnici insieme ai carabinieri, intervenuti per seguire il caso. Dai primi riscontri, l’incendio sarebbe di origine dolosa e potrebbe essere stato appiccato con qualche sostanza infiammabile. L’ipotesi è ora al vaglio degli investigatori, che dovranno ricostruire la dinamica e verificare le circostanze dell’episodio. I carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto e chiarire perché sia stata presa di mira l’auto della donna. A tale scopo hanno sentito i residenti, visionando le immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.

RIPRODUZIONE RISERVATA