Bruciata e vandalizzata,  la palestra da 5 anni in attesa della rinascita 

Sacchi di immondizia abbandonati, vetri rotti dappertutto, estintori svuotati, finestre divelte, muri pasticciati e spogliatoi trasformati in rifugio per senzatetto. Benvenuti nella palestra di via degli Stendardi, un impianto ristrutturato e incendiato tre volte negli ultimi cinque anni. Doveva essere punto di riferimento per migliaia di sportivi, è ancora un cumulo di macerie. «Dallo scorso novembre l’amministrazione ha i soldi per la riqualificazione dell’impianto, ma è ancora tutto fermo», denuncia Edoardo Tocco, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale che presentato una interrogazione in merito. «A breve partirà la gara per la progettazione si potranno così dare avvio ai lavori», risponde l’amministrazione.

Oggi un rifugio

In via Degli Stendardi i vandali hanno portato via tutto: pompe di calore, impianti di riscaldamento, rubinetti, lampade e distrutto quello che capitava sotto mano. Un tempo cuore pulsante dello sport di quartiere, luogo di ritrovo per centinaia di bambini e ragazzi, l’impianto comunale oggi è abbandonato. Se l’interno è diroccato, l’esterno non sta meglio. Un campo da basket e uno di calcio a sette con le porte sgangherate, è una discarica a cielo aperto dove fanno bella mostra vecchi transenne, seggiolini e rifiuti di ogni genere. «Non è solo un rudere», dice ancora Tocco, «ma una storia di degrado. Nonostante siano stati stanziati i fondi e le varie amministrazioni, anche in collaborazione con la municipalità di Pirri, si siano attivate a più riprese, il risultato tangibile è un fallimento. La palestra infatti è ancora distrutta, prigioniera di una inerzia che va avanti da anni.

Il Comune

L’amministrazione guidata da Massimo Zedda ha ereditato questa situazione di degrado, ma via Degli Stendardi rappresenta una priorità. Le risorse ci sono: poco meno di due milioni di euro. Dopo aver speso 250mila euro per la bonifica e messa in sicurezza del locale, la precedente amministrazione aveva approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’impianto, che prevedeva una spesa di 1,7 milioni. «Entro l’anno potremo far partire la procedura di gara a evidenza pubblica», spiegano dall’amministrazione. Obiettivo: recuperarla e restituirla al quartiere il prima possibile.

