Bruciata e vandalizzata: la palestra comunale nuova casa dei disperati 

I segni neri degli incendi, vetri rotti dappertutto, spalliere svedesi utilizzate come scale per raggiungere gli spalti, estintori svuotati, finestre divelte, muri pasticciati e spogliatoi trasformati in rifugio per sbandati. La vicenda della palestra di via degli Stendardi, a Pirri, è il simbolo dell’incapacità politica di gestire un bene pubblico di valore immenso per una zona della città troppo spesso trascurata. Ristrutturata e incendiata tre volte negli ultimi quattro anni, l’ultimo blitz dei vandali è stato registrato il 16 maggio 2020. Da allora l’impianto, punto di riferimento per migliaia di sportivi, è un cumulo di macerie. Nei giorni scorsi sono intervenuti gli operai ma non per il recupero, hanno murato gli ingressi per evitare che qualcuno potesse entrare.

Rifugio di sbandati

In via Degli Stendardi hanno portato via tutto il possibile: pompe di calore, impianti di riscaldamento, rubinetti, lampade e distrutto quello che capitava sotto mano. Tempio di pallacanestro e volley, l’impianto comunale ha visto migliaia di muri, ma a rete, non di blocchetti. «Siamo stati costretti a murare gli ingressi perché l’impianto era diventato terra di conquista dei ragazzini e rifugio per senzatetto», spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Yuri Marcialis. Proprio gli operai che stanno eseguendo le opere di muratura giovedì hanno trovato un ragazzo che dormiva serenamente in una delle stanze. Se l’interno è diroccato, l’esterno non sta meglio. Un campo da basket e uno di calcio a sette con le porte sgangherate, è una discarica a cielo aperto dove fanno bella mostra vecchi copertoni, transenne, seggiolini e rifiuti di ogni genere.

Gli obiettivi

L’assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta, è fiducioso. «Abbiamo ereditato una situazione di degrado, ma via Degli Stendardi è una priorità assoluta per noi, così come lo sono gli altri impianti di vocazione di quartiere oggi in grave degrado». L’assessore detta l’agenda per il recupero. «Il progetto in linea tecnica è già stato approvato, sono necessari 1,7 milioni di euro che stiamo cercando di recuperare. Se tutto va come prevediamo, entro l’anno potremo far partire la procedura di gara a evidenza pubblica». Per evitare episodi di razzia e vandalismo, la struttura avrebbe necessità di un adeguato servizio di sorveglianza a cura delle società sportive concessionarie.

Presidio sociale

Sulla stessa linea la presidente della Municipalità, Maria Laura Manca: «Abbiamo avuto rassicurazioni dal sindaco Massimo Zedda: la palestra di via Degli Stendardi è di primaria importanza. La struttura è un presidio sportivo e sociale per il quartiere. In cinque anni non siamo riusciti a recuperarla, più volte abbiamo sollecitato l’amministrazione precedente, ma senza risultati. Eppure quell’impianto è fondamentale per la zona, che ha la percentuale maggiore in città di bimbi e ragazzi». Anche perché tra San Giuseppe e Santa Teresa si registra uno dei più alti tassi di abbandono scolastico.

