Bruciano stoppie e sterpaglie, paura nel litorale 

Soltanto all’imbrunire, le squadre dei Vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere un vasto incendio divampato verso le 14 in un terreno privato in viale Leonardo da Vinci, il tratto cittadino della Provinciale 17 litoranea che conduce a Villasimius. A prendere fuoco sono state vegetazione e grossi cumuli di stoppie: le fiamme hanno minacciato alcune serre e diverse proprietà confinanti con il terreno dove si è sviluppato l’incendio, ma i pompieri sono riusciti a evitare che le fiamme si propagassero.

In serata, quando la situazione era finalmente sotto controllo, i Vigili del fuoco si sono a lungo occupati dello spegnimento e dell’ammassamento dei cumuli di stoppie e residui di potature. È stato utilizzato un mezzo speciali cingolato del Gos (Gruppo operativo speciale) per il movimento terra.

Soltanto di notte è stata completata la bonifica dei focolai residui nelle aree adiacenti, per evitare che le fiamme alimentate dal vento, si propagassero alle serre costruite nello stesso terreno e alle case sparse e altre proprietà della zona.

Sono intervenuti anche il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione e una squadra di volontari della Protezione civile dell'antincendio regionale.

