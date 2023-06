Bruciano le banlieue francesi 

Parigi. Bruciano le banlieue: la morte del diciassettenne Nahel, ucciso da un poliziotto, ha riacceso le braci di una rabbia mai sopita. In migliaia hanno preso d’assalto municipi, scuole, palazzi - spesso abitazioni popolari - appiccando il fuoco ovunque. Decine di auto in fiamme, barricate, assalto con razzi per fuochi d’artificio contro un carcere di massima sicurezza. La polizia non ha potuto fare granché, mentre ieri notte le forze sono state quadruplicate: 40.000 i poliziotti e gendarmi in campo. Il presidente dei Républicains Eric Ciotti ha chiesto lo stato d’emergenza nazionale - che il governo per ora esclude - e sono già due i comuni (Clamart e Compiègne) che hanno dichiarato il coprifuoco. A Nanterre è stata incendiata una banca dopo la “marcia bianca” per Nahel, a Marsiglia scontri fra manifestanti e polizia al Porto Vecchio, evacuato dalla polizia, a Lione sono arrivati reparti speciali antisommossa.

Proteste inevitabili

Dopo l’uccisione del giovane Nahel, che il presidente Emmanuel Macron ha definito “inspiegabile e ingiustificabile”, così come il ministro dell’Interno, Gérald Darmanin, le proteste sembravano inevitabili, ma la situazione è precipitata in poche ore. Come nel 2005, quando ad infiammarsi per prima fu Clichy-sous-Bois - sempre nella banlieue parigina - per la morte di altri due ragazzi, Zyed Benna e Bouna Traoré, rimasti folgorati mentre cercavano di sfuggire a un controllo.

Il video

Stavolta, è stata la dinamica dei fatti a far esplodere la rabbia: la morte di Nahel era stata spiegata come “legittima difesa” di un poliziotto che aveva rischiato di farsi investire dal grosso Suv Mercedes guidato dal diciassettenne. Un video fatto circolare sui social ha avuto l’effetto di una bomba: si vede il poliziotto puntare l’arma dal finestrino del conducente, il grido «ti becchi una pallottola in testa», poi il colpo e la fuga di pochi metri dell’auto. Il poliziotto, dopo due giorni di fermo, è stato arrestato ed è indagato per omicidio volontario. La rabbia è esplosa con una guerriglia diffusa, con quasi 200 fermi e 170 poliziotti feriti. A Villeurbanne, vicino a Lione, le violenze hanno preso di mira un palazzo evacuato dopo un incendio, mentre sono state date alle fiamme una scuola a Tourcoing e una ad Halluin, nel nord. Incendiate anche due elementari ad Elancourt, banlieue parigina.

