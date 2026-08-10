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Guspini.
11 agosto 2026 alle 00:37

Bruciano i medicinali scaduti nel contenitore della farmacia 

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Momenti di paura verso le 13,30 di ieri nel piazzale antistante la farmacia Neapolis, nel quartiere di “Is Boinargius”, dove il contenitore dei rifiuti scaduti è andato a fuoco. Una residente ha inutilmente tentato di spegnere il rogo. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i farmacisti, che hanno chiamato i Vigili del fuoco di Sanluri e allontanato i curiosi per evitare che respirassero i fumi tossici generati da plastica e farmaci.

Il rogo sarebbe stato causato dall’alta temperatura: nel piazzale c’erano 40 gradi. La facciata della farmacia è stata annerita dal fumo, ma fortunatamente non ci sono gravi danni. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

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