Bruciano i medicinali scaduti nel contenitore della farmacia 

Momenti di paura verso le 13,30 di ieri nel piazzale antistante la farmacia Neapolis, nel quartiere di “Is Boinargius”, dove il contenitore dei rifiuti scaduti è andato a fuoco. Una residente ha inutilmente tentato di spegnere il rogo. Ad accorgersi delle fiamme sono stati i farmacisti, che hanno chiamato i Vigili del fuoco di Sanluri e allontanato i curiosi per evitare che respirassero i fumi tossici generati da plastica e farmaci.

Il rogo sarebbe stato causato dall’alta temperatura: nel piazzale c’erano 40 gradi. La facciata della farmacia è stata annerita dal fumo, ma fortunatamente non ci sono gravi danni. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale.

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