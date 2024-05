«Bruciamo le erbacce per difendere le nostre case» 

«La pulizia dell’erba secca, rami, roveti e altro è importante per la salvaguardia delle nostre case, ma è anche un metodo utile per dissuadere persone che lasciano cumuli di rifiuti. Ovviamente, è un’operazione che va fatta con attenzione per evitare danni». Alessandro Urru, proprietario di un’abitazione sulla strada che corre lungo l’ex tracciato ferroviario a Guspini, lancia un appello ai suoi concittadini chiedendo di applicare l’ordinanza disposta dal Comune per la pulizie da sterpaglie e erbacce. «I proprietari dei terreni devono ripulire i confini e provvedere alla cura delle siepi, ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno tre metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima all'interno dei propri confini – spiega l’assessore comunale all’Ambiente Marcello Serru –. Si tratta di una misura determinante nell’ottica della prevenzione degli incendi e sancisce l’obbligo di creare una fascia parafuoco, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame».

