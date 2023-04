«Bruciai faldoni con fideiussioni false» 

Nel bel mezzo dell'inchiesta sulle plusvalenze nel calcio, una nuova mazzata potrebbe arrivare dalla prossima puntata di “Report”, con un'inchiesta sulla Lega di Serie A. Una serie di intercettazioni e alcune interviste, una delle quali con l'ex presidente del Cagliari Massimo Cellino, ora patron del Brescia.

Le anticipazioni

Sulla sua pagina Facebook, il conduttore del programma della Rai “Report” Sigfrido Ranucci ha anticipato proprio un estratto dell'intervista con Cellino, realizzata da Daniele Autieri. Cellino ripercorre il suo periodo da presidente pro tempore della Lega al posto del dimissionario Galliani, nel 2006, in pieno Calciopoli. «Cercavo di tenere la baracca in piedi, stava crollando tutto. Iniziai a pulire tutte le schifezze che c'erano là dentro, non sapevo da quale parte iniziare. Eravamo 6-7 presidenti, sempre riuniti in Lega, a cercare di organizzare il campionato». Ed ecco il colpo di scena: «C'era un contenitore con tutti i dossier delle società: chi era iscritto con una fideiussione falsa, chi si scaricava come Irpef il trasporto... Andammo nel piazzale giù, c'era un bidone di ferro: buttammo tutto dentro e lo facemmo bruciare con la trielina. L'indomani arrivò la Finanza, cercò il faldone e non trovarono un c...o. Pensi che cosa facevo per la Lega». (al.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA