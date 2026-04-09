Brucia un’auto per strada, pericolo per una casa 

Fiamme nella notte a Maracalagonis: un rogo ha aggredito un’auto in sosta nel centro abitato e il fuoco ha minacciato anche un’abitazione privata, senza per fortuna creare danni. Provvidenziale è stata l’immediatezza dell’intervento dei vigili del fuoco di Cagliari, che hanno rapidamente circoscritto e domato l’incendio prima che provocasse altri danni. Della vicenda si occupano i carabinieri: all’alba è stato eseguito anche un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce, per poter chiarire la dinamica dell’incendio. In merito al momento non sono trapelate indiscrezioni.

Il rogo si è sviluppato verso le tre della notte nella centralissima via Dante.A notare le prime fiamme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno dato l’allarme alla sede dei vigili del fuoco di viale Marconi. È stata inviata una squadra di pronto intervento che, all'arrivo sul posto, ha delimitato l'area e avviato le operazioni di spegnimento, evitando danni alle abitazioni adiacenti e ad una camera da letto: la finestra era all’altezza dell’auto che bruciava.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Poi i primi sopralluoghi e le indagini dei carabinieri.

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