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Maracalagonis.
10 aprile 2026 alle 00:29

Brucia un’auto per strada, pericolo per una casa 

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Fiamme nella notte a Maracalagonis: un rogo ha aggredito un’auto in sosta nel centro abitato e il fuoco ha minacciato anche un’abitazione privata, senza per fortuna creare danni. Provvidenziale è stata l’immediatezza dell’intervento dei vigili del fuoco di Cagliari, che hanno rapidamente circoscritto e domato l’incendio prima che provocasse altri danni. Della vicenda si occupano i carabinieri: all’alba è stato eseguito anche un sopralluogo alla ricerca di eventuali tracce, per poter chiarire la dinamica dell’incendio. In merito al momento non sono trapelate indiscrezioni.

Il rogo si è sviluppato verso le tre della notte nella centralissima via Dante.A notare le prime fiamme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno dato l’allarme alla sede dei vigili del fuoco di viale Marconi. È stata inviata una squadra di pronto intervento che, all'arrivo sul posto, ha delimitato l'area e avviato le operazioni di spegnimento, evitando danni alle abitazioni adiacenti e ad una camera da letto: la finestra era all’altezza dell’auto che bruciava.

Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area. Poi i primi sopralluoghi e le indagini dei carabinieri.

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epa12877037 A Lebanese army soldier stands next to a destroyed residential building the day after an Israeli airstrike in the Ain Mreisseh neighborhood of Beirut, Lebanon, 09 April 2026. At least 182 people were killed and more than 890 others injured after Israeli airstrikes hit multiple locations across Lebanon on 08 April, the Lebanese Ministry of Health reported. Israel launched a large-scale attack across Lebanon, including central Beirut, a day after the US and Iran agreed to a ceasefire. The Israeli government said the ceasefire does not cover Lebanon and that strikes on Hezbollah locations will continue. EPA/WAEL HAMZEH
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