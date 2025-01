Brucia una discarica di vecchi pneumatici,  allarme inquinamento 

L’ennesima discarica di pneumatici abbandonati trasformata in un inferno di fuoco e di fumo che si è levato in cielo nelle campagne di Selargius, visibile da chilometri di distanza. Uno scempio, il solito nella zona tristemente disseminata di cumuli di rifiuti. Appena una settimana fa era stata data alle fiamme un’altra discarica di gomme d’auto a poche decine di metri dall’abitato di Selargius, suscitando rabbia e preoccupazione.

Ieri, proprio come la settimana scorsa, a bruciare sono stati rifiuti vari ma soprattutto vecchi pneumatici: una montagna di gomme abbandonate non lontano dalla statale 387 e dalla 554. Si è così sprigionata una altissima colonna di fumo nero visibile da tutta la zona. Decine le chiamate ai vigili del fuoco anche da parte degli automobilisti incolonnati sulla 554 e in arrivo dalla statale del Parteolla. L’area interessata è di 2500 metri quadrati. Grande la mobilitazione dei Vigili del fuoco arrivati con due autobotti per l'approvvigionamento idrico, un autofurgone, autorespiratori, un autofurgone per gettare la schiuma e un escavatore.

Da stabilire se la catasta di gomme sia stata scaricata da qualche camion e data subito alle fiamme o se invece il cumulo di ingombranti si sia formato nel corso dei mesi. Ma questo non cambia molto. Resta la pessima immagine del cielo dipinto di nero e l’odore acre che si sprigionava ammorbando le campagne. Per combattere le fiamme i vigili del fuoco hanno operato per diverse ore, riversando sul fuoco una grande quantità d’acqua e di schiuma.

