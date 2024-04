Brucia un canneto, il rogo minaccia l’Orientale sarda 

Le fiamme hanno lambito l’Orientale, all’altezza di Quirra. Un vasto incendio ha aggredito un canneto e la vegetazione a ridosso della vecchia statale 125 dove, ieri pomeriggio, il traffico ha subito lunghi rallentamenti. Probabile che a innescare le fiamme sia stato un fuoco incontrollato acceso per abbruciamenti in qualche azienda agricola dell’area, in corrispondenza del chilometro 92 della bretella che collega l’Ogliastra e il Sarrabus. Il fuoco ha attraversato centinaia di metri di terreni, sul lato sinistro in direzione sud, sostenuto anche dalla fitta vegetazione che da quelle parti era rigogliosa. L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti che hanno percepito il pericolo vedendo le fiamme sollevarsi alte vicino al Rio Quirra. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Lanusei, agenti del Corpo forestale, gli equipaggi della protezione civile e i carabinieri della compagnia di Jerzu, che hanno disciplinato la viabilità. Il momento di maggior tensione si è registrato intorno alle 17, quando per questioni di sicurezza la circolazione è stata limitata a una sola corsia. Alle squadre dell’antincendio sono servite alcune ore per avere ragione del fuoco, che è stato spento poco prima delle 19, quando sono cominciate le operazioni di bonifica. (ro. se.)

