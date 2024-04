Un camion prende fuoco sulla A1 e l’Italia resta spaccata in due per ore. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 all’altezza del km 357 dell’arteria autostradale che collega Milano e Napoli, ha causato enormi disagi alla circolazione con code di 11 chilometri e centinaia di mezzi bloccati. Il tir ha preso fuoco tra i caselli di Arezzo e Valdarno. Non si sono registrati feriti, pompieri e forze dell’ordine hanno lavorato senza sosta per limitare i disagi.