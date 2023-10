Brucia la zona industriale 

Un operaio ustionato, un nube di fumo denso e nero sulla zona industriale e danni per centinaia di migliaia di euro nell’officina della concessionaria Saba di Olbia: è il bilancio del pauroso incendio divampato intorno alle 19 di ieri nel retro della grande struttura di esposizione di via Thailandia, nel cuore dell’area industriale della città gallurese. Per ragioni che sono in via di accertamento all’interno del settore carrozzeria e verniciatura dell’officina della concessionaria Saba è avvenuta una esplosione che ha investito Roberto Occhioni, un operatore di 55 anni. L’uomo è stato raggiunto da una nuvola di aria incandescente, ma è riuscito ad allontanarsi appena in tempo, si parla del cattivo funzionamento di un forno di verniciatura.

La nuvola tossica

La fiammata seguita alla deflagrazione ha raggiunto del materiale che si trovata vicino al forno e così è partito il rogo che ha messo in allarme tutta Olbia. Infatti dopo le 19 si è sollevata sopra la zona industriale una nuvola di fumo denso e nero causato dalla combustione di vernici, solventi e parti plastiche, tutto materiale altamente infiammabile che ha trasformato l’officina in una palla di fuoco. Sono state raggiunte dalle fiamme anche diverse auto che si trovavano nel cortile, durante l’incendio sono state udite distintamente diverse esplosioni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia e Arzachena, i Carabinieri, la Polizia di Stato e il personale del 118. Gli agenti della Polizia Locale di Olbia, coordinati dal comandante Giovanni Mannoni, hanno provveduto a chiudere, anche al traffico, una vasta area intorno a via Thailandia e via Singapore. Sono stati adottati provvedimenti per evitare che persone inalassero il fumo che per ore ha continuato a uscire dall’officina.

Le indagini

L’operaio investito dalla fiammata causata dalla esplosione stato soccorso dal personale del 118 e non ha riportato ustioni gravi. Ha detto alle forze dell’ordine: «Stavo preparando le cose da fare per domani e c’è stata questa fiammata, ma sono riuscito ad allontarmi». Oggi potrebbero essere coinvolti nelle indagini anche gli ispettori del lavoro della Asl.

