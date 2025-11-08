Brucia la foto  di Khamenei  e poi muore 

Teheran. Torna a fare rumore la protesta dei giovani iraniani contro il regime. La morte violenta di un ragazzo che aveva bruciato l'immagine della Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ha innescato proteste per i sospetti sul decesso mentre il paese affronta la più grave siccità degli ultimi dieci anni e la capitale rischia l'evacuazione. Il ventenne Omid Sarlak è stato trovato morto in un’auto a Aligoudarz, nell'Iran occidentale. Aveva una ferita da arma da fuoco alla testa e tracce di polvere da sparo sulle mani. Per la polizia iraniana si è suicidato. Ma a far insospettire è il fatto che il ragazzo avesse condiviso su Instagram un video in cui bruciava una foto di Khamenei, con in sottofondo un discorso dell'ultimo scià dell'Iran e didascalie che esortavano i giovani a ribellarsi. A credere all'uccisione anche il Dipartimento di Stato americano, che nel suo account in lingua persiana su X, ha scritto che «le circostanze sospette che circondano l'incidente suggeriscono fortemente il coinvolgimento del regime».

