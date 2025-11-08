VaiOnline
Proteste in Iran
09 novembre 2025 alle 00:31

Brucia la foto  di Khamenei  e poi muore 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Teheran. Torna a fare rumore la protesta dei giovani iraniani contro il regime. La morte violenta di un ragazzo che aveva bruciato l'immagine della Guida Suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ha innescato proteste per i sospetti sul decesso mentre il paese affronta la più grave siccità degli ultimi dieci anni e la capitale rischia l'evacuazione. Il ventenne Omid Sarlak è stato trovato morto in un’auto a Aligoudarz, nell'Iran occidentale. Aveva una ferita da arma da fuoco alla testa e tracce di polvere da sparo sulle mani. Per la polizia iraniana si è suicidato. Ma a far insospettire è il fatto che il ragazzo avesse condiviso su Instagram un video in cui bruciava una foto di Khamenei, con in sottofondo un discorso dell'ultimo scià dell'Iran e didascalie che esortavano i giovani a ribellarsi. A credere all'uccisione anche il Dipartimento di Stato americano, che nel suo account in lingua persiana su X, ha scritto che «le circostanze sospette che circondano l'incidente suggeriscono fortemente il coinvolgimento del regime».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Il Cagliari spaventa il Como

Finisce 0-0, nel finale occasionissima per Zito Luvumbo 
l Nello sport
Strade di sangue

Animali liberi di attraversare: «Servono barriere e dissuasori»

I sindaci chiedono «interventi mirati, inclusi più abbattimenti» 
Alessandra Carta
Sarcidano e Barbagia.

Amministratori disperati: «Troppi rischi»

Giorgio Ignazio Onano
Il focus

I leoni da tastiera? «Gente frustrata»

Mazzette (Università di Sassari): la logica del capro espiatorio alla base dell’odio social 
Piera Serusi
Siccità

La sete della Nurra: «Indennizzi subito e lotta agli sprechi»

Il grido di agricoltori e allevatori: la Regione intervenga senza indugi  
Mariangela Pala Fabrizio Ungredda
Il dibattito

Il rebus del fine vita, i nodi da sciogliere sulla morte “etica”

Associazioni, medici e legali al Brotzu: «Mancano ancora linee guida chiare» 
Umberto Zedda
Magie d’inverno

Intelligenza artificiale L’uomo quantistico nella nuova società

Derrick de Kerckhove a Nuoro: un futuro completamente diverso  
Giovanna Pittalis
Spettacoli

Il campione di Selegas sbanca il gioco in tv

Gabriele Casti, 34 anni, insegnante, alla “Ruota della fortuna” ha già vinto 209.900 euro 
Paolo Carta
Tragedia sulla A22

Incinta al nono mese, muore d’incidente

Ha urtato il tir che la precedeva. Nel Bolognese 18enne falciata sulle strisce 