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27 ottobre 2026 alle 00:25

Brucia la cabina della fibra ottica,  disagi per i residenti 

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Un intero rione senza linea internet. All’indomani dell’incendio che ha danneggiato una cabina della fibra ottica in via Roma, i disagi sono ancora notevoli per i residenti. I tecnici hanno già effettuato un sopralluogo per valutare l’intervento di ripristino e risolvere i problemi nel minor tempo possibile.

Il rogo è divampato nella notte fra domenica e lunedì. Secondo i primi accertamenti, le fiamme sono partite da un cestino dei rifiuti dove presumibilmente era stata gettato un mozzicone di sigaretta ancora acceso. Pochi secondo e il fuoco si è esteso fino all’armadio stradale della fibra posizionato in via Roma. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’area.

«L’incendio è partito dal cestino dei rifiuti – spiega il sindaco Paolo Pireddu – ha colpito anche l’armadio della fibra, è bruciato tutto, i danni sono notevoli». Ieri c’è stato un primo sopralluogo dei tecnici che dovranno occuparsi di ripristinare linee e collegamenti. «Non so quanto tempo sarà necessario per risolvere i problemi – aggiunge il sindaco – i disagi sono notevoli, molti sono rimasti senza collegamento internet e linea telefonica». ( v. p. )

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