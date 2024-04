Brucia la Borsa, danni irreparabili 

Copenaghen. Avvolta dalle fiamme, consumata in pochi minuti dal fuoco, l’iconica guglia dello storico edificio della Borsa a Copenaghen è crollata davanti agli occhi di residenti e passanti increduli che hanno visto sgretolarsi la storia. Come accadde esattamente cinque anni fa a Parigi, era il 15 aprile 2019, quando le fiamme divoravano Notre Dame sotto lo sguardo dei parigini e del mondo. «Questa è la nostra Notre Dame», ripeteva ieri un commerciante nella capitale danese dando voce allo shock collettivo. La Borsen di Copenaghen, edificio del 17° secolo, è una perla della città, una delle costruzioni più antiche che custodisce tesori, tra cui numerosi dipinti del 1600 danese. Per salvarli è scattata una corsa contro il tempo. «Sono andati in fumo 400 anni di storia», ha affermato sconsolato il ministro danese della Cultura, Jakob Engel-Schmidt.

L’allarme

Il primo allarme è stato lanciato alle 7.36 del mattino, quando i servizi di emergenza già parlavano di «un incendio molto, molto esteso». Poi il crollo della guglia, alta 54 metri, scomparsa tra le fiamme e la massiccia presenza delle squadre di emergenza che hanno visto da subito impegnati 120 vigili del fuoco e 60 militari dell’esercito. L’edificio si trova non lontano da Christiansborg dove ha sede il parlamento ed è qui che sono state portate molte delle opere d’arte messe in salvo. Lo stabile non ospita più la Borsa dagli anni ‘70, adesso è la sede della Camera di Commercio ed era in fase di restauro dal 2022, quando i lavori di preservazione furono avviati proprio per i 400 anni dalla sua costruzione: fu infatti commissionato dal re Cristiano IV e costruito tra il 1619 e il 1640.

Le cause

Non è ancora chiaro cosa abbia provocato l’incendio: «Le fiamme si sono sviluppate sotto il tetto. È in rame ed è praticamente impossibile passarci sotto per cui le fiamme hanno avuto tutto il tempo di svilupparsi in intensità e vastità», ha spiegato il direttore dei servizi di emergenza della capitale, Jakob Vedsted Andersen. E fin dalla mattina vi era la consapevolezza che metà dell’edificio fosse stato divorato dal fuoco. Re Fredrik è stato tra i primi a reagire alla notizia: «Ci siamo svegliati con un orizzonte triste: il fumo che si alzava sui tetti di Copenaghen segnalava il devastante incendio di “Borsen”. Un importante patrimonio culturale sta bruciando». In poche ore il rogo è stato domato, ma ampie parti dell’edificio sono state danneggiate in modo irreparabile.

RIPRODUZIONE RISERVATA