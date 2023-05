Brucia il pellet, scoppia l’inferno 

L’aria era densa di fumo, a tratti era irrespirabile anche se il vento ha contribuito a diradare rapidamente quella nuvola nera. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici dell’Arpas che hanno effettuato alcuni controlli per stabilire se il rogo di plastica e pellet abbia sprigionato nell’aria elementi inquinanti al di là dei parametri previsti. Non ci sono stati invece ulteriori disagi per le aziende vicine.

Il rogo è partito poco dopo le 8. Secondo quanto riferito da Carta nel piazzale del deposito alla zona industriale si stavano effettuando alcuni lavori. «Stavamo saldando un cancello, una favilla è arrivata al cellophane che utilizziamo per confezionare il pellet e in pochi istanti il fuoco è diventato incontrollabile». Le fiamme, alimentate anche dal vento, hanno avvolto i bancali e la plastica. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco con il comandante Angelo Ambrosio che ha coordinato un delicato intervento che è andato avanti per tutta la giornata. I vigili, con le maschere e le bombole d’ossigeno, hanno cercato di circoscrivere le fiamme sia all’interno che all’esterno del deposito. Un lungo lavoro, dopo oltre due ore le fiamme sembravano sotto controllo ma la presenza del pellet era una minaccia continua visto che continuava a bruciare anche sotto. Gli operai della ditta andavano avanti e indietro per spostare i bancali e cercare di salvare i sacchi accatastati nel piazzale.

La nube di fumo nero si vedeva a distanza di chilometri. Aria irrespirabile, sotto quella coltre si stava scatenando l’inferno. Un incendio ieri mattina ha devastato il deposito di pellet della ditta Ldg-Plan service di Gianluigi Carta, da una settimana alla presidenza del Consorzio industriale di Oristano. «Stavamo effettuando alcune manutenzioni ed è partita una scintilla che ha innescato il rogo» commenta mentre osserva andare in fumo un centinaio di bancali di pellet e plastica. Sulle cause dell’incendio però sono ancora in corso gli accertamenti dei vigili del fuoco che al momento preferiscono non sbilanciarsi.

L’allarme

I disagi

Nella tarda serata di ieri le squadre dei pompieri erano ancora in prima linea per cercare di bonificare e mettere in sicurezza tutta l’area. Sulle cause del rogo, al di là dell’ipotesi della scintilla partita accidentalmente (secondo quanto riferito dal presidente del Consorzio), i vigili del fuoco stanno effettuando altri accertamenti e oggi è in programma un nuovo sopralluogo con personale specializzato. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ulteriori verifiche.

I danni

Una stima non è stata ancora effettuata, da un primo controllo sembra che siano andati persi oltre 150 bancali di pellet, danni anche alla struttura in particolare alla copertura esterna mentre è crollata una parte di un muro perimetrale. «Il danno è ingente ma noi siamo qui, stiamo già sistemando le strutture danneggiate e siamo pronti a ripartire subito» commenta Carta che per tutta la giornata non si è spostato dal deposito.

