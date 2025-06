Brucia i rifiuti e scatena un rogo 

Era stato uno dei primi grossi incendi della stagione. A distanza di poche settimane, dopo indagini a tempo record del corpo forestale, è stato individuato il responsabile: si tratta di un allevatore 80enne che, bruciando i rifiuti della sua porcilaia, avrebbe innescato il rogo. È stato denunciato per gestione illecita dei rifiuti e incendio colposo.

L’incendio era divampato il 2 giugno scorso, le fiamme avevano minacciato anche case e aziende e solo il pronto intervento dell’apparato regionale antincendio, composto dal Gruppo di analisi e utilizzo del fuoco (Gauf) del Corpo forestale, dalle squadre di Forestas e dei Vigili del fuoco, aveva consentito di domare il rogo e contenere i danni. Immediate le indagini della stazione forestale di Marrubiu che ha accertato come «l’incendio sia stato causato da un’azione colposa legata allo smaltimento illecito di rifiuti domestici – si legge in una nota del Corpo forestale – Vicino a una porcilaia, all’interno del terreno, venivano abitualmente bruciati i contenitori in cartone e plastica utilizzati per l’alimentazione dei suini. La combustione avveniva nello stesso punto in cui veniva deposto lo stallatico, un concime organico particolarmente pericoloso con le alte temperature e scarsa ventilazione. Il fuoco infatti può rimanere latente e riattivarsi con il caldo proprio come è accaduto il 2 giugno scorso». L’allevatore proprietario dell'azienda è stato quindi denunciato per incendio colposo (nell’area non c’erano le fasce di protezione previste dalla norma) e per la gestione irregolare dei rifiuti.

