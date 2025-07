Brucia anche la Sicilia, aeroporto di Catania chiuso per alcune ore 

Brucia anche la Sicilia, non solo la Sardegna. Con il copione estivo del fuoco, nel tardo pomeriggio di ieri un incendio è divampato vicino all’aeroporto di Catania: traffico bloccato per alcune ore, voli dirottati e polemiche in Regione.

Non erano le 18 quando la Sac, la Società che gestisce lo scalo, ha annunciato la sospensione dei collegamenti e la chiusura dello spazio aereo, in modo da permettere ai mezzi di soccorso di domare le fiamme. I vigili del fuoco hanno operato con i velivoli antincendio: durante le operazioni di spegnimento, sebbene il rogo non lambisse direttamente i terreni aeroportuali, un intenso fumo ha ridotto la visibilità in tutta la zona e anche per questo, con l’obiettivo di tutelare al massimo operatori e passeggeri, è scattato lo stop ai voli.

Il rogo di Catania arriva dopo un weekend infernale in Sicilia, dove si sono contati oltre 700 incendi in quarantotto ore. Solo nel Trapanese, una delle zone più colpite, le richieste di intervento sono state 380 per oltre 17mila ettari andati in fumo. Tanto che cittadini, associazioni, sindaci e parlamentari hanno chiesto alla Regione una svolta nella gestione del rischio incendi.

In Sicilia governa il centrodestra con l’azzurro Renato Schifani. Il Movimento Cinque Stelle è all’opposizione. E a parti invertite rispetto a quanto accaduto in Sardegna, il governatore di Palermo è finito sotto accusa per «l’inadeguatezza nella prevenzione degli incendi». Dito puntato pure contro il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ex presidente della Regione, a cui il partito di Giuseppe Conte ha detto «di fare solo dichiarazioni di facciata, mentre serve che venga dichiarato lo stato di emergenza nazionale e si proceda con l’attivazione dei ristori economici per le persone e le imprese colpite. L’Esecutivo nazionale deve intervenire anche per favorire il ripristino ambientale», è stata la richiesta completa. Schifani, dal canto suo, ha parlato di «apparato antincendio rafforzato» e chiesto «la collaborazione di tutti, anche dei cittadini, per segnalare focolai e comportamenti sospetti».

In Sicilia, in questi giorni, si è tornato a parlare di “metodo Aspromonte”, con «la riapertura dei rifugi affidandoli alle associazioni, in modo tale da avere sentinelle permanenti», ha proposto ancora il M5S. Per Schifani la vera rivoluzione nella lotta al fuoco fa il paio con la possibilità di impiegare «droni e telecamere a infrarossi per captare i focolai in tempo reale». Ma anche gli incendiari.

RIPRODUZIONE RISERVATA