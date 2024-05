Brucia Alpitronic, nube su Bolzano 

BOLZANO. Il tetto di un capannone grande come due campi da calcio che va in fiamme nel giro di pochi secondi, una enorme colonna di fumo che si alza sopra la citta di Bolzano e i vigili del fuoco che salvano la produzione del leader mondiale della colonne di ricarica per auto elettriche, tagliando nel tetto un lungo solco largo un metro. È accaduto ieri mattina nella sede dell’Alpitronic. Un centinaio di pompieri, professionali e volontari, si sono precipitati sul posto ma il magazzino in ristrutturazione era ormai totalmente avvolto dalle fiamme. Ad angosciare era il fatto che sul tetto c’erano delle grandi bombole gpl. «L’operatività di Alpitronic non è stata influenzata dall’incendio» ha comunicato a fine intervento l’ad Philipp Senoner. «Per quanto riguarda l’inquinamento dell'aria, non sono state interessate sostanze pericolose», ha precisato il governatore Arno Kompatscher.

RIPRODUZIONE RISERVATA