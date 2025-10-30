VaiOnline
Scott Cooper firma l’ottimo “Liberami dal Nulla”
31 ottobre 2025 alle 00:14

Bruce Springsteen,  un uomo eccezionale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Esistono pochi legami forti come quelli che instauriamo con i nostri musicisti preferiti. Ciò avviene soprattutto quando le loro composizioni toccano corde profonde e universali, come quelle dei traumi irrisolti, delle ingiustizie sociali e delle speranze per l’avvenire. A incarnare questo spirito è ancora oggi il leggendario Bruce Springsteen: figura cardine del panorama musicale che, dagli inizi degli anni ‘70, ha realizzato una delle carriere più impressionanti del rock americano. Dotato di un’inesauribile energia scenica, ha saputo descrivere in modo autentico e viscerale le ineludibili contraddizioni della società statunitense, attraverso capolavori come “Born To Run” e “Born in the U.S.A”. A essersi guadagnato il merito di raccontare la sua storia sullo schermo è il regista Scott Cooper, già noto per lo splendido “Crazy Heath”. Nel suo “Springsteen: Liberami dal Nulla”, osserviamo uno spaccato ben preciso del percorso di “The Boss”: il 1982, anno di “Nebraska”, considerato il suo album più intimista, attraverso il quale - affidandosi all’ispirazione artistica - ha affrontato in modo decisivo le ferite irrisolte del passato.

La storia

Già dal 1957, quando da bambino viveva con i genitori nel New Jersey, Bruce subiva le reiterate violenze del padre: un uomo di stampo maschilista, alcolizzato e perennemente insoddisfatto. Quei ricordi dolorosi riecheggiano ancora negli anni ‘80, poco dopo il successo di “The River”. In controtendenza rispetto allo stile del passato e ai condizionamenti del mercato, il divo si rifugia nel salotto di casa per realizzare un disco con il solo ausilio di poca strumentazione e di un registratore a quattro tracce su cassetta. Il risultato è un’opera immediata e senza filtri, capace di rispecchiare appieno la sensibilità del suo io più riservato. A sostenerlo è soprattutto l’agente e amico fidato John Landau; in amore, invece, intraprende una relazione con Faye, che faticherà a decollare a causa delle sue difficoltà ad aprirsi sentimentalmente. In questa fase, Bruce scruterà dentro di sé come mai prima, preparandosi all’apice della popolarità che lo attenderà negli anni successivi. Diversamente dall’approccio più comune al genere, che ricostruisce per intero una biografia, focalizzarsi su un periodo circoscritto permette - paradossalmente - di immergersi più a fondo, sia negli aspetti umani sia in quelli informativi.

Lo stile

A una regia votata alla chiarezza corrisponde un intreccio che alterna i flashback agli accadimenti del presente narrativo, per evidenziare in modo netto quanto gli episodi di ieri influenzino quelli di oggi. Ne deriva un ritmo dilatato, scandito da brevi scambi di battute, silenzi e dalle note delle indimenticabili canzoni, che rivelano la natura più semplice e onesta di Springsteen: lontana dalle spettacolarizzazioni e vicina alle sfide quotidiane di ciascuno di noi. Sul fronte attoriale, Jeremy Allen White impressiona per la qualità vocale, ma anche per la somiglianza nella postura e nelle microespressioni con un artista che, silenziosamente, fronteggia la propria insanabile impotenza. Il titolo, così, rapisce per un’onestà espressiva che rifugge dall’agiografia e dalla pedissequa ricostruzione dei fatti, mostrando la star musicale per ciò che è: una persona eccezionale che, come tutte, ha sofferto e lottato ogni giorno della sua vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

È un Cagliari a fari spenti

Terzo flop consecutivo alla Domus, delusione tra i tifosi 
l nello sport
Il racconto: a mia figlia un pannolone al posto del collare

«Parcheggiata per 12 ore al Pronto soccorso»

La disavventura dopo un incidente a Nuoro 
Giovanna Pittalis
Il caso

Il paese in piazza per bloccare i ladri dentro la chiesa

Notte movimentata a Villaperuccio: alcuni cittadini armati di bastoni 
Maria Grazia Peis
trAsporti

Tassa sugli imbarchi, Regione divisa

Per il Pd sarebbe «un regalo allo Stato se l’Isola si accollasse i 6,5 euro a biglietto» 
Alessandra Carta
il premio

Dall’arte allo show, l’identità irriducibile delle donne sarde

Anche Valeria Marini ieri a Cagliari sul palco delle “Feminas” di Coldiretti 
Umberto Zedda
Arte e ambiente

La musica rianima una sperduta grotta

Nel Monte Arci due ex Litfiba e un filosofo creano una canzone 
Valeria Pinna
Garlasco

Il padre di Sempio indagato a Brescia  per corruzione

Avrebbe versato 20-30mila euro  all’ex procuratore Venditti 