Bruce Springsteen,  un uomo eccezionale 

Esistono pochi legami forti come quelli che instauriamo con i nostri musicisti preferiti. Ciò avviene soprattutto quando le loro composizioni toccano corde profonde e universali, come quelle dei traumi irrisolti, delle ingiustizie sociali e delle speranze per l’avvenire. A incarnare questo spirito è ancora oggi il leggendario Bruce Springsteen: figura cardine del panorama musicale che, dagli inizi degli anni ‘70, ha realizzato una delle carriere più impressionanti del rock americano. Dotato di un’inesauribile energia scenica, ha saputo descrivere in modo autentico e viscerale le ineludibili contraddizioni della società statunitense, attraverso capolavori come “Born To Run” e “Born in the U.S.A”. A essersi guadagnato il merito di raccontare la sua storia sullo schermo è il regista Scott Cooper, già noto per lo splendido “Crazy Heath”. Nel suo “Springsteen: Liberami dal Nulla”, osserviamo uno spaccato ben preciso del percorso di “The Boss”: il 1982, anno di “Nebraska”, considerato il suo album più intimista, attraverso il quale - affidandosi all’ispirazione artistica - ha affrontato in modo decisivo le ferite irrisolte del passato.

La storia

Già dal 1957, quando da bambino viveva con i genitori nel New Jersey, Bruce subiva le reiterate violenze del padre: un uomo di stampo maschilista, alcolizzato e perennemente insoddisfatto. Quei ricordi dolorosi riecheggiano ancora negli anni ‘80, poco dopo il successo di “The River”. In controtendenza rispetto allo stile del passato e ai condizionamenti del mercato, il divo si rifugia nel salotto di casa per realizzare un disco con il solo ausilio di poca strumentazione e di un registratore a quattro tracce su cassetta. Il risultato è un’opera immediata e senza filtri, capace di rispecchiare appieno la sensibilità del suo io più riservato. A sostenerlo è soprattutto l’agente e amico fidato John Landau; in amore, invece, intraprende una relazione con Faye, che faticherà a decollare a causa delle sue difficoltà ad aprirsi sentimentalmente. In questa fase, Bruce scruterà dentro di sé come mai prima, preparandosi all’apice della popolarità che lo attenderà negli anni successivi. Diversamente dall’approccio più comune al genere, che ricostruisce per intero una biografia, focalizzarsi su un periodo circoscritto permette - paradossalmente - di immergersi più a fondo, sia negli aspetti umani sia in quelli informativi.

Lo stile

A una regia votata alla chiarezza corrisponde un intreccio che alterna i flashback agli accadimenti del presente narrativo, per evidenziare in modo netto quanto gli episodi di ieri influenzino quelli di oggi. Ne deriva un ritmo dilatato, scandito da brevi scambi di battute, silenzi e dalle note delle indimenticabili canzoni, che rivelano la natura più semplice e onesta di Springsteen: lontana dalle spettacolarizzazioni e vicina alle sfide quotidiane di ciascuno di noi. Sul fronte attoriale, Jeremy Allen White impressiona per la qualità vocale, ma anche per la somiglianza nella postura e nelle microespressioni con un artista che, silenziosamente, fronteggia la propria insanabile impotenza. Il titolo, così, rapisce per un’onestà espressiva che rifugge dall’agiografia e dalla pedissequa ricostruzione dei fatti, mostrando la star musicale per ciò che è: una persona eccezionale che, come tutte, ha sofferto e lottato ogni giorno della sua vita.

