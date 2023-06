Brozovic, telenovela araba 

In questi giorni è l’Inter la squadra più al centro del mercato estivo 2023. Ago della bilancia la cessione in Arabia Saudita di Marcelo Brozovic, finita in stand by dopo aver sfiorato la conclusione (positiva) e il clamoroso colpo di scena degli ultimi giorni con la riduzione dell’offerta da parte dell’Al-Nassr. Da questa operazione dipende l’assalto al centrocampista Davide Frattesi del Sassuolo, mentre i nerazzurri devono anche valutare il futuro di Onana: il portiere è da tempo nel mirino del Manchester United, pronto a muovere i primi passi ufficiali per portarlo in Premier League.

La trattativa tra il club inglese e l’entourage dell’estremo difensore va avanti, tanto che presto arriverà (se già non è avvenuto) l’offerta ufficiale dei Red Devils che l’Inter spera essere in linea con le richieste (almeno 50 milioni di euro più bonus).

Offerta bassa

Il problema Brozovic è più complesso. Sembrava proprio fatta per il suo trasferimento in Arabia, tanto che il giocatore croato aveva sciolto i dubbi e accettato la ricca proposta messa sul piatto dal club saudita, che attendeva il calciatore già ieri per le visite mediche e la firma sul contratto. Ma qualcosa non è andata come previsto. L’Al-Nassr, da tempo d’accordo con l’Inter per acquistare il cartellino di centrocampista per 23 milioni, avrebbe cambiato le carte in tavola ritoccando al ribasso la proposta: 15 milioni (13 più due di bonus). E il club ha bloccato tutto rendendo imprevedibile, al momento, l’esito della trattativa.

Juventus e Milan

In casa Juventus sono arrivati i saluti a Cuadrado, che lascia dopo 8 anni (il contratto non è stato rinnovato): «Grazie di tutto Panita», la frase pubblicata sui social bianconeri. Ma a Torino le attenzioni sono rivolte all’arrivo da Napoli del nuovo uomo mercato Cristiano Giuntoli, uno sbarco ormai vicino visto lo scioglimento del contratto tra il ds (uno dei principali artefici dello scudetto dei campani) e il club del presidente partenopeo De Laurentiis. «Il Napoli lo ringrazia per gli 8 anni di collaborazione», ha comunicato ufficialmente ieri il club. Ora il manager è libero di iniziare l’avventura alla Juve, dove lavorerà a stretto contatto con Manna.

Intanto il Milan ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo fino al giugno 2027 di Loftus-Cheek dal Chelsea.

Roma e Napoli

Dall’altra parte della Mole il Torino per 8 milioni si è assicurato le prestazioni dell’ex del Cagliari Bellanova, che firmerà un contratto di 4 anni a 1,1 milioni all’anno. Viceversa la Roma di Mourinho continua a vendere. Oltre a Carles Peres, indirizzato verso il Celta in Spagna, anche Darboe è vicino ai saluti: per lui c’è il Lask, squadra austriaca alla quale approderà in prestito con diritto di riscatto fissato tra i 2 e i 3 milioni.

A un passo dalla cessione anche Reynolds (al Waterloo) e il difensore Ibanez, per il quale c’è l’interesse di club inglesi e del Napoli, che deve rimpiazzare Kim andato al Bayern. Tra le piccole si muove il Lecce, che ha trovato l’accordo per Pongracic con il Wolfsburg: il giocatore resta in Salento a titolo definitivo con l’annuncio ufficiale diffuso in serata da parte del club pugliese.

RIPRODUZIONE RISERVATA