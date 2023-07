Brozovic e Al-Nassr sposi 

Al gran bazar del calciomercato c’è chi va (Brozovic e Tonali) e chi resta. Forse. Come Osimhen, sul quale hanno messo gli occhi alcuni dei club più forti al mondo. Ma il Napoli è pronto a tenersi il capocannoniere e lui è pronto a restare.

Ai saluti

I due affari ufficializzati ieri sono i passaggi di Brozovic all’Al-Nassr e Tonali al Newcastle. Il croato va in Arabia per 18 milioni: fine della telenovela e Inter che ora si farà sotto col Chelsea per Lukaku (5 milioni per il prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni). Non è arrivata una proposta ufficiale dal Manchester United per il portiere Onana ed è ferma la trattativa col Sassuolo per Frattesi, per il quale la Roma ha offerto 10 milioni subito più altri 11 e 3 di bonus tra un anno. Quasi i 35 milioni chiesti dal club neroverde. I giallorossi cercano anche un attaccante: per Scamacca il West Ham non accetta la formula del prestito, così si valuta Traorè del Wolverhampton, svincolato.

Trattative

La Lazio stringe col Santos per Marcos Leonardo ma servono più dei 12 milioni offerti. I biancocelesti sondano anche Zaha, libero dal Crystal Palace, mentre Sarri chiede Torreira per il centrocampo. Per l’esterno basso a sinistra il nome caldo è Kerkez dell’Az Alkmaar. Il Milan potrebbe lasciar partire De Ketelaere, ma non a titolo definitivo come vorrebbe l’Atalanta, e sonda Dia con la Salernitana. Il Bayern Monaco ha raggiunto l’accordo con Kane ma non ancora col Tottenham sulla cifra da pagare. Sfuma dunque l’interesse dei tedeschi per Osimhen, il quale ha fatto capire di voler rimanere a Napoli. «Gioco in un club dove apprezzano ogni piccolo sforzo che fai: dopo lo scudetto voglio vincere la Champions. I napoletani mostrano amore a tutti i loro giocatori. E ovunque vada, vengo rispettato. I bambini mi adorano, molte persone mi ammirano. Non c’è posto migliore dove stare». Attenzione alle possibili offerte di Psg e Real Madrid, ma è difficile arrivare ai 150 milioni chiesti da De Laurentiis. Il presidente lavora a un nuovo contratto per il capocannoniere (31 gol in 39 partite), con un aumento di stipendio sino a 7 milioni a stagione e una clausola rescissoria proprio di 150 milioni a partire dalla prossima estate.

In Inghilterra

Ieri Sandro Tonali ha lasciato il Milan. Il centrocampista, ceduto per 70 milioni al Newcastle, ha detto però di sperare che «non sia un addio ma un arrivederci. Ringrazio chi ha fatto sì che indossassi i colori della squadra del mio cuore. I cambiamenti a volte sono motivo di crescita per tutti. Non dimenticherò mai i cori della Sud».

Partite in tv

Intanto è stata registrata un’altra fumata nera nella trattativa per vendere i diritti tv della Serie A dal 2024. Ieri l’assemblea dei club ha deciso di non approvare le offerte di DAZN, Mediaset (per le partite in chiaro) e Sky e proseguire con una nuova fase di trattative private con le tre emittenti. Prossima assemblea il 14 luglio, ma sarà difficile chiudere il cerchio per quella data. Entro il 2 agosto la Lega dovrà decidere se assegnare i diritti o aprire le buste con le offerte di sei soggetti per realizzare il Canale di Lega. L’obiettivo è avvicinarsi agli attuali 927,5 milioni annui.

