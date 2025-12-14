VaiOnline
Stati Uniti
15 dicembre 2025 alle 00:40

Brown University, un arresto dopo la sparatoria 

C'è un sospetto arrestato nelle indagini sulla sparatoria di sabato al campus della storica Brown University di Providence, uno dei blasonati atenei della Ivy League dove due studenti sono stati uccisi ed altri nove feriti. La polizia, che continua a raccogliere prove, per ora non ha divulgato le sue generalità per non compromettere l'inchiesta. Anche perché al momento ha a disposizione solo il breve video già diffuso in cui si vede un uomo vestito di nero uscire dall'edificio della sparatoria ma di spalle, senza l'inquadratura del volto. È stato fermato nella notte all'Hampton Inn di Coventry, sempre nel Rhode Island, vicino all'aeroporto, a mezz'ora d'auto (30 km circa) dal campus. Una troupe della Cnn, che alloggiava nell'hotel, ha visto gli agenti bussare con forza alla porta di una stanza e intimare alla persona di uscire, mentre un'ingente presenza di forze dell'ordine federali e locali si radunava all'esterno dell'edificio. È stato trovato in possesso di due armi, non meglio precisate. Gli investigatori le confronteranno con i bossoli già recuperati. È stato descritto come una persona sui 20 o 30 anni, non iscritto come studente alla Brown University. Secondo l'ex vice capo della polizia di Providence, Thomas Verdi, basandosi sui suoi 35 anni di servizio, «il tiratore conosceva l'edificio. Conosceva l'area. E non mi sorprenderebbe se fosse uno studente, un ex studente, un lavoratore… Sapeva dove si trovavano. C'erano esami il sabato. È entrato praticamente senza che nessuno notasse nulla e se ne è andato». Nessuna ipotesi però sul movente.

