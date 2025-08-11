Brotzu, terapia innovativa contro l’ictus 

Per la prima volta in Sardegna è stato somministrato con successo il tenecteplase, un fibrinolitico di nuova generazione, a un paziente colpito da ictus ischemico acuto. Il trattamento è stato eseguito nella Stroke Unit del Brotzu, tra le prime strutture in Italia ad adottare il farmaco. Il paziente è un uomo di 53 anni, giunto in condizioni critiche a causa di una trombosi dell'arteria cerebrale media sinistra.

«Questo primo trattamento rappresenta un concreto passo avanti nella gestione dell'ictus ischemico acuto - sottolinea la dottoressa Jessica Moller, referente della Stroke Unit -. La possibilità di somministrare un farmaco efficace tramite un'unica iniezione endovenosa in bolo consente di risparmiare tempo prezioso. E ogni minuto guadagnato equivale a neuroni salvati». «Siamo orgogliosi di essere tra i primi centri in Italia ad avviare l'utilizzo del tenecteplase nella pratica clinica - afferma il direttore della Struttura di Neurologia, Giovanni Cossu -. È il risultato di un lavoro sinergico tra clinici, farmacisti e istituzioni sanitarie, che testimonia l'impegno costante del nostro team nel garantire cure innovative e di qualità».

