Brotzu, sindacati verso l’agitazione 

Ormai si naviga a vista, l’organizzazione del Brotzu è allo sbando». A dirlo sono le sigle sindacali Uil- Fpl, Fials, Cisl Fp e Cgil Fp, pronte a proclamare lo stato di agitazione.

«L’Arnas Brotzu è in confusione totale come non mai. Ormai si naviga a vista in tutti i sensi, esponendo gli operatori a uno stress lavorativo abbondantemente fuori dalla soglia di sicurezza».

Non solo lo sciopero, ma i sindacati si dicono pronti ad azioni di «lotta molto più dure», non escludendo «prima che sia troppo tardi, nemmeno l’interruzione della loro attività assistenziale. Chiediamo più attenzione e invitiamo a una vigilanza costante e approfondita il prefetto di Cagliari, l’assessore regionale alla sanità, Carlo Doria, il direttore Spresal e l’ispettorato territoriale del lavoro, la situazione del Brotzu a tutela non solo dei lavoratori, ma anche dei pazienti». E poi l’attacco all’azienda per aver, a detta dei sindacati, ignorato le richieste d’aiuto del personale sanitario che opera nell’ospedale di via Peretti.

