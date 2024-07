Brotzu, sfiduciato il direttore sanitario 

«Totale sfiducia al direttore sanitario». Chiedono la testa di Raimondo Pinna i nove direttori di dipartimento del Brotzu, uniti e irremovibili, «per garantire la salute dei pazienti e difenderli dai disservizi creati da chi non ha saputo gestire l’emergenza blackout». Non ci sono soluzioni alternative – spiegano – «va rimosso dall’incarico».

Antonio Macciò, Raffaele Barbara, Emiliano Cirio, Andrea Solinas, Simone Comelli, Giuseppe Dessì, Paolo Siotto, Antonello Pani e Luigi Mascia, sono usciti soddisfatti dalla riunione di due ore con l’assessore Armando Bartolazzi e il suo staff, il direttore generale Luciano Oppo e il capo di gabinetto Paolo Tecleme.

L’incontro

«Siamo stati ascoltati con attenzione, sensibilità e grande partecipazione», raccontano i medici dell’Azienda sanitaria. Hanno spiegato nei particolari all’assessore quello che è accaduto nei drammatici momenti del corto circuito nell’ospedale più grande della Sardegna e in seguito, quando il presidio è rimasto chiuso e diverse persone non sono state prese in carico. Erano stati accusati dal direttore sanitario Raimondo Pinna di non aver voluto collaborare in alcun modo quando il presidio è andato in tilt, e loro, che sono quelli che concretamente ogni giorno insieme agli altri medici, agli infermieri e a tutti gli operatori mandano avanti i reparti, hanno risposto forte e chiaro che nessuno li ha informati di quello che stava accadendo, sottolineando «la condizione di grave rischio cui si è esposta una larga fascia di popolazione afferente all’area di competenza dell'Arnas senza che il nucleo operativo o una unità di crisi allargata a tutti i clinici responsabili, abbia avuto la possibilità di offrire la propria competenza a supporto della Direzione Aziendale». Mentre «l'ospedale ha conosciuto e osservato, attraverso stampa e televisione, l'intervento della politica, che non si è curata di verificare che la componete operativa realmente responsabile per legge fosse stata adeguatamente e tempestivamente coinvolta».

Il dossier

Oltre a questo, i nove direttori dei dipartimenti hanno riferito numerosi episodi, ad esempio il fatto che sono stati «rimandati indietro due pazienti con ictus, e uno è dovuto andare a Sassari accompagnato dal neuroradiologo del Brotzu che doveva intervenire tempestivamente, poi destinatario di una mail ufficiale di richiamo». O ancora, «l’assurdo trasferimento al Policlinico con le ambulanze di tutte le gravide in travaglio, all’insaputa dei responsabili del reparto». Il dossier è lungo, e sarebbero anche pronti alcuni esposti in Procura.

L’assessorato

Una nota della Regione fa sapere che «durante l’incontro è stata rappresentata in maniera esaustiva la situazione di grande malessere che si è creata già da tempo all’interno del Brotzu che ha avuto l’epilogo peggiore il 20 e 21 luglio scorsi. I vertici della dirigenza dell’Arnas hanno apprezzato la sollecitudine dell’assessore nel volerli incontrare per capire la reale situazione all’interno dell’ospedale. I dirigenti hanno espresso soddisfazione per la tempestività della convocazione e la predisposizione all’ascolto dimostrata dall’assessore non solo oggi ma dal primo giorno del suo insediamento, e hanno sottolineato la propria unità. È stata più volte ribadita la volontà di collaborare e dialogare a tutti i livelli con l’assessorato per la crescita e il miglioramento del Servizio sanitario regionale». Aggiunge Bartolazzi: «Il mio impegno è totale per promuovere insieme a tutti coloro che vogliono collaborare un percorso virtuoso che possa ben presto cominciare a produrre risultati positivi con risposte serie e concrete per i pazienti e per tutti i sardi».

Ora si attendono dalla politica «azioni conseguenti», concludono i medici.

