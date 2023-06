«Brotzu, “semintensiva” a rischio chiusura» 

C’è carenza di anestesisti, quelli che ci sono vengono mandati in giro a “tappare i buchi” e di conseguenza si sguarniscono i reparti, fino a rischiare la loro chiusura.

Allarme al Brotzu per la Terapia semintensiva dove vengono assistiti i trapiantati, che potrebbe presto essere svuotata dei suoi professionisti e, chissà, infine soppressa. Una struttura che funziona – molto bene, a detta di tutti – dal 2019, in base a un accordo che ha istituito una guardia interdivisionale, cioè una gestione in sinergia tra chirurghi trapiantologi, epatologi e anestesisti rianimatori per garantire 24h le cure necessarie a chi ha ricevuto un organo e ai pazienti chirurgici ad alta complessità. Ma adesso gli anestesisti dovrebbero ridurre notevolmente il loro impegno qui per andare a lavorare (anche) altrove, e la questione sta creando non poca preoccupazione.

La denuncia

L’allarme lo ha lanciato l’associazione italiana trapiantati di organi “Prometeo”, che con il suo presidente Pino Argiolas ha scritto una lettera alla direttrice generale e al direttore sanitario dell’Arnas. «Abbiamo saputo che i lavori per la trasformazione della semintensiva della Chirurgia generale in intensiva dedicata ai trapiantati non sono ancora terminati e che ci vorranno ancora altri mesi per ultimarli. Una notizia che ci ha stupiti e impensieriti visti i grandi disagi che da tanto tempo stanno affrontando pazienti e operatori sanitari».

Ma il vero punto è un altro: «In attesa della conclusione dei lavori, i rianimatori della TIPO dovrebbero essere distaccati. Allora vorremmo capire a quale struttura sarebbero destinati questi medici che, con fatica e impegno, si sono specializzati nell’assistenza ai neotrapiantati». Prosegue Argiolas: «Soprattutto vorremmo capire in quali forme si svolgerebbe l’assistenza a questi pazienti. Verrebbero trattenuti nella Rianimazione “generalista” – dove sono più esposti al rischio di infezioni – oppure, dopo una breve sosta in questo reparto, sarebbero trasferiti direttamente in reparto al settimo piano, come sta avvenendo ora perché i locali della semintensiva sono inagibili per via dei lavori in corso? Nel secondo caso, vorremmo anche sapere chi dovrebbe prestare loro assistenza, dato che intanto i rianimatori della TIPO non sarebbero più in servizio in questa struttura».

Le richieste

Prometeo rinnova la richiesta di rafforzare i tre Centri trapianti, in particolare dotandoli di ulteriore personale medico e infermieristico. Inoltre, esprime la sua «posizione favorevole alla realizzazione della piastra tecnologica per l'emergenza urgenza e, in generale, al rafforzamento degli ospedali preesistenti (possibilmente anche con il rientro del Microcitemico sotto la guida dell’Arnas Brotzu)». Spiega Argiolas: «Non siamo contrari a costruire nuovi ospedali purché, nel frattempo, quelli già operanti siano messi in condizioni di lavorare al meglio delle loro potenzialità». (cr. co.)

