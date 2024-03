Brotzu, nominati i nuovi direttori di dipartimento  

La riorganizzazione interna dell’Arnas Brotzu passa anche dalle nomine dei nuovi direttori di dipartimento. La delibera è stata firmata ieri dalla direttrice generale dell’Azienda sanitaria Agnese Foddis.

Gli incarichi sono stati assegnati a Gianluca Borelli (Dipartimento tecnico), Antonio Macciò (Oncologico Chirurgico), Raffaele Barbara (Cura delle malattie oncologiche), Emiliano Cirio (Cardiovascolare); Andrea Solinas (Chirurgico), Simone Comelli (Neurologico e della Riabilitazione), Giuseppe Dessì (Emergenza-Urgenza), Paolo Siotto (Diagnostica Avanzata e Servizi), Antonello Pani (Medico internistico), Luigi Mascia (Materno-Infantile).

«La designazione dei direttori di dipartimento», sottolinea una nota, «rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento organizzativo di una macchina complessa, che occupa oltre tremila dipendenti e che, quotidianamente, assicura assistenza ai pazienti provenienti da tutto il territorio regionale».

I dipartimenti, retti con incarichi provvisori da luglio 2023, «necessitavano di una dirigenza stabile e responsabile, garante della qualità dei servizi ospedalieri erogati. Costituiti dai reparti, aggregati per relazione, si è provveduto, per l’individuazione dei loro direttori, ad applicare il regolamento, approvato a marzo del 2023, che prevede un iter rigoroso: ai direttori provvisori è stato richiesto di convocare i rispettivi comitati per l’insediamento dei componenti e la comunicazione della terna dei direttori di struttura complessa (reparti) per la conseguente nomina dei direttori di dipartimento».

Prosegue l’Azienda: «I concorsi svolti negli ultimi due anni, propedeutici all’individuazione dei direttori di dipartimento, hanno consentito all’Arnas Brotzu di garantire stabilità e continuità nell’assistenza attraverso la nomina di oltre venti direttori di struttura (gli ex primari), un risultato che ha posto fine alla prassi, consolidata negli anni, della precarietà, poco opportuna, a maggior ragione quando si tratta di garantire buoni livelli di assistenza sanitaria».

