La polemica.
22 settembre 2025 alle 00:08

Brotzu, nessun avviso di sciopero: «Chi pensa ai pazienti?» 

Nessuna comunicazione sullo sciopero di oggi: quali saranno le ricadute per i pazienti? A denunciarlo è rappresentante di Usb Sanità Gianfranco Angioni, che accusa l’Arnas Brotzu di non aver fornito adeguate informazioni. «Ci troviamo di fronte a un problema molto grave anche per le possibili ripercussioni sugli ambiti assistenziali – spiega Angioni – e abbiamo richiesto alla Direzione aziendale urgenti chiarimenti sulla mancata predisposizione dei contingenti minimi. Se non riceveremo risposte adeguate, ci vedremo costretti a informare la Commissione di garanzia nazionale». Angioni ribadisce che, in assenza di misure di precettazione previste dalla legislazione vigente sullo sciopero, «tutti i lavoratori hanno il diritto di aderire liberamente all'iniziativa sindacale, senza alcuna conseguenza e responsabilità per i lavoratori coinvolti».

Intanto ieri a PresaDiretta su Rai 3 la puntata è stata dedicata alla Sanità in città e in Sardegna. E a un ospedale polo d’eccellenza, il Brotzu. Ma anche con tante criticità: nessun reparto di terapia intensiva per bambini, ospedali smantellati, niente registro tumori, medici e specialisti introvabili, Comuni senza pediatra. Nell’ultimo anno ben il 17,2% dei sardi ha rinunciato a curarsi, quasi il doppio della media nazionale. Da Cagliari alla Barbagia, fino alla Gallura, dove d’estate la popolazione si moltiplica con l’arrivo dei turisti. E poi: le Asl commissariate dalla nuova Giunta e il rischio di contenziosi; la sospensione dell’accordo con Cuba voluto dalla precedente Amministrazione per assumere 123 medici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

