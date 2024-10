Brotzu, l’assessore diserta l’incontro: sciopero più vicino 

L’incontro chiesto dall’assessore che all’ultimo momento ha disertato, due ore circa di assemblea infuocata e infine la nota inviata al Prefetto, che ufficializza lo stato di agitazione della dirigenza medica e sanitaria dell’Arnas Brotzu. Atto obbligato, prima di passare a un eventuale sciopero, già annunciato in caso di mancato accordo. Malumore messo nero su bianco, come ultimo atto del clima decisamente poco sereno che si respira da tempo nel più grande ospedale dell’Isola. Dove intanto, come forma di protesta, si è deciso di sospendere gli straordinari; con le ovvie conseguenze che in tempi di sanità in affanno rischiano di avere nuove ricadute sui pazienti.

L’appuntamento

Sindacati riuniti dalle 10, nella sala del Businco, dove si attendeva il numero uno della Sanità sarda Armando Bartolazzi. Ma lui al confronto non si è presentato. Giustificando la sua assenza con un evidentemente improrogabile e sopraggiunto impegno istituzionale, così ha comunicato alla direzione dell’azienda sanitaria. Che a sua volta ha informato i rappresentati di tutte le sigle sindacali già sul posto per affrontare il caso Brotzu, dove gli stipendi del personale medico e infermieristico sono nettamente inferiori a quelli delle altre Asl e i carichi di lavoro hanno da tempo superato i livelli di guardia. E a furia di aspettare le risposte mai arrivate qualcuno si è dato alla fuga, come i sedici anestesisti che hanno abbandonato la struttura di via Peretti nell’ultimo anno.

Tutti temi finiti al centro della successiva assemblea di mezzogiorno, con le sigle sindacali riunite attorno a un tavolo e una platea di camici bianchi. Circa centocinquanta. Dopo circa due ore e mezzo di dibattito la comunicazione, inviata al Prefetto.Le scriventi organizzazioni sindacali delle dirigenza medica e sanitaria, con la presente proclamano lo stato di agitazione, preannunciando l’intenzione di indire lo sciopero e di chiedere la formale attivazione della procedura di raffreddamento e la conciliazione delle controversie», si legge nella nota sottoscritta dalla segreteria aziendale e regionale Anaao-Assomed, Aaroi EMac, Cimo, Cgil Fp, Cisl medici, Fassid, Fesmed, Fvm e Uil Fpl.

Nello stesso documento i due punti che riassumono le motivazioni della protesta: la mancata sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale, e la mancata applicazione della legge regionale 1 del 2023, che, al comma 14 dell’articolo 5, ha stanziato le risorse necessarie per procedere con una perequazione (mai avvenuta). Nel documento, inviato anche alla direzione del Brotzu, si annuncia la non disponibilità dei lavoratori a effettuare lavoro straordinario e prestazioni aggiuntive.

I sindacati

In serata arriva una nuova convocazione da parte dell’assessore, fissata per il 18 ottobre, «con l’obiettivo di proporre un percorso perequativo per riequilibrare il valore medio dei fondi contrattuali nell’area della dirigenza sanitaria e del personale del comparto», si legge nella brevissima nota dove viene assicurato che «la situazione è allo studio degli uffici regionali».

Ma ai sindacati non basta. L’assenza della mattina non passa inosservata: «Dispiace e stupisce che l’assessore non abbia probabilmente ritenuto prioritaria la situazione del Brotzu, dal momento che, dopo averci convocato, non si è presentato», commenta Nicola Cabras, segretario generale Cgil fp Cagliari. «Un’occasione sprecata per rassicurare i lavoratori e una mancanza di attenzione che ritengo doverosa data la vicenda». Già finita sul tavolo del Prefetto, che dovrà convocare le parti (sindacati, Regione e direzione dell’Arnas) e mediare in cerca di un accordo. «Nessun passo indietro da parte nostra. Le richieste sono chiare, in caso contrario siamo pronti allo sciopero», ribadisce Fabio Sanna della Uil Fpl.

La politica

Immediate le reazioni politiche. «Se crolla o si depotenzia il Brotzu, l'intera sanità sarda non può reggere», commenta Francesco Agus, capogruppo dei Progressisisti in Consiglio regionale, presente all'incontro: «Il grido di dolore di oggi è stato forte e chiaro, servono azioni immediate». Interviene anche Stefano Schirru, consigliere regionale di Alleanza Sardegna: «Un'azione molto grave quella dell'assessore, che necessita di chiarimenti. Il Brotzu e i suoi lavoratori meritano maggiore attenzione». Infine Umberto Ticca, consigliere dei Rifomatori: «La situazione salariale dei medici dell'Arnas Brotzu è inaccettabile. Se serviranno ulteriori passaggi in Consiglio siamo pronti a fare la nostra parte».

