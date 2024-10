Brotzu, la rivolta dei cardioanestesisti: «Vogliamo cambiare» 

Nel bel mezzo di una mobilitazione come non si era mai vista, al Brotzu esplode una nuova “bomba”: undici cardioanestesisti hanno chiesto il trasferimento al Businco, «non ce la facciamo più, le condizioni di lavoro sono insostenibili», dicono.

Intanto prosegue lo stato d’agitazione dei medici dell’Arnas e dell’Aou, anche se un primo passo è stato compiuto. Per i professionisti meno pagati della Sardegna c’è la promessa che le risorse per riequilibrare le retribuzioni arriveranno presto, il tavolo di ieri in assessorato ha gettato le basi per risolvere la vertenza, ma aspettando un nuovo appuntamento con le cifre conclusive e la firma di un accordo, i dipendenti delle Aziende sanitarie continueranno a fare soltanto le ore contrattuali, niente prestazioni aggiuntive né straordinari. Sindacati – con sfumature differenti – più o meno d’accordo sul percorso, ma la guardia resta alta.

La lettera

E come un fulmine sulla situazione di grande malessere in cui si trova l’Arnas, ora arriva la domanda di trasferimento di 11 cardioanestesisti (su 18), che hanno scritto una lettera ai vertici dell’Azienda. «La carenza di personale e la disorganizzazione stanno rendendo le nostre condizioni di lavoro estremamente logoranti», avverte Maurizio Saiu, sindacalista Aaroi. «Da anni il nostro reparto copre le emergenze-urgenze di quasi tutta l’Isola, e le nostre preoccupazioni non vengono minimamente prese in considerazione. Il malumore cresce: oggi stiamo facendo domanda per un trasferimento interno all’Azienda, dal Brotzu al Businco, è un segnale d’allarme forte, che un domani potrebbe sfociare nelle dimissioni di un gruppo numeroso di personale ultraspecializzato, difficilmente rimpiazzabile».

L’assessore

Sull’incontro di ieri, l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi è soddisfatto: «Esiste un forte squilibrio per l’Azienda ospedaliera Brotzu e l’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari. La nostra proposta è orientata ad applicare un criterio perequativo per migliorare le medie retributive, riportandole verso un valore quanto più possibile omogeneo rispetto al livello regionale. Le risorse sono quelle della legge regionale 1/2023, combinate con le disponibilità di utilizzo di altre risorse contrattuali riferite ai commi “Gelli” e “Speranza” della legge 2025 del 2017. È stato individuato un percorso condiviso, il dialogo proseguirà nei prossimi giorni per definire nei dettagli gli ulteriori aspetti tecnici».

Le sigle

La Confederazione Cosmed (Anaao, Aaroi-Emac, Fvm) «apprezza l’apertura della Regione a posizioni diverse, nell'ottica del miglioramento delle condizioni economiche delle due Aziende. Ci auguriamo di continuare a lavorare a ritmo serrato per giungere quanto prima alla deliberazione delle risorse accessorie e alla necessaria perequazione dei fondi. Nel frattempo continuerà lo stato di agitazione della dirigenza medica e sanitaria dell'Arnas Brotzu e della Aou Cagliari».

Dice Luigi Mascia, segretario regionale Cimo: «Va bene il fatto che i circa 10 milioni di euro a disposizione vengano ripartiti per le due Aziende in sofferenza, adesso attendiamo i dettagli. L’obiettivo è quello più ampio di rendere di nuovo attrattiva la nostra professione, fermare la fuga dei giovani che vanno a lavorare all’estero, dove trovano condizioni economiche e professionali molto più vantaggiose».

Sottolinea Gianluigi Luridiana, delegato aziendale Fesmed: «L’incontro è stato positivo, si intravede una soluzione. Certo è che 10 milioni non sono sufficienti per una vera perequazione, il prossimo passo sarà quello di sollecitare la politica affinché vengano stanziate ulteriori risorse».

Il Consiglio

«Lo sblocco dei 10 milioni di euro è una richiesta che portiamo avanti dalla scorsa legislatura, finalmente vediamo applicato un principio di equità, fondamentale per migliorare il servizio sanitario sardo», spiega il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus. «Tuttavia è solo l’inizio, è già allo studio un emendamento per l’incremento delle risorse: mi auguro che il Consiglio regionale, già con il prossimo assestamento di bilancio, possa aumentare i fondi, sia per la dirigenza medica sia per tutto il comparto».

La Cgil

Critica la Cgil: «Attendiamo una soluzione definitiva», dicono i segretari Roberta Gessa, Myriam Pastorino e Nicola Cabras, «c’è da capire cosa si intenda per migliorare le medie retributive “portandole verso un valore quanto più possibile omogeneo rispetto al livello regionale”. Ma questo è soltanto parte del problema: c’è infatti la questione del più ampio confronto sulla programmazione del sistema sanitario regionale e delle condizioni di lavoro. Temi urgenti da affrontare».

