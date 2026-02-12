Brotzu, la giungla dei parcheggi 

Il record è di sette giri a vuoto, poi la resa: «È una vergogna, mi dica lei se è normale che debbano creare alle persone più problemi di quelli che già hanno», sbuffa l'uomo brizzolato a bordo di un suv grigio scuro, che mette le doppie frecce e abbandona la macchina all'ingresso. È uno dei tanti parcheggi creativi di chi si scontra con quelli regolari ma insufficienti del Brotzu. Dove alle note carenze di personale sanitario è evidente si aggiunga quella degli stalli: in numero decisamente inadeguato per chi bussa alle porte del più grande ospedale dell'Isola.

Ricerca impossibile

Mezz’ora dopo le 12 è già tutto pieno, sia dentro che nel piazzale esterno di via Peretti. Basta guardare i parcheggiatori abusivi, che quando va bene finisci per entrare in ospedale con un pacco di fazzoletti o un paio di calze per non stare a discutere, ma non oggi: non ce n’è uno che gesticoli per indicare uno spazio libero. È già questo basterebbe per far capire quanto l’attesa sarà lunga. Così c’è chi continua a girare speranzoso e chi sta appostato confidando in un colpo di fortuna: banalmente un’anima buona che se ne vada consentendo il ricambio. È la strategia di Paola Collu, ferma da 20 minuti vicino ai box dove un tempo facevano i tamponi per il Covid e ora l’unica cosa che cercano tutti è solo il parcheggio: «È da anni che si parla della cronica carenza di posteggi ma nel tempo non è cambiato nulla. Qui la gente non viene certo per fare compere, è inaccettabile che chi di dovere non si ponga il problema e soprattutto che non vengano trovate soluzioni». La sua, di soluzione, è abbandonare l’automobile sulle strisce zebrate: «Non è sicuramente bello, ma ho mia madre ricoverata e rischio di non riuscire a entrare in reparto». E devono averlo pensato in tanti.

Sosta selvaggia

La necessità aguzza l’ingegno e dà forma all'inciviltà. Così trovi una Twingo celestina piazzata in un’aiuola, una ventina di auto varie in doppia fila, almeno cinque occupano tutta la parte destra della discesa che porta alle camere mortuarie oscurando mezzo stop e un numero imprecisato sfida la forza di gravità sulla collinetta nella zona retrostante all’ospedale: con pozze d’acqua e fango ovunque. Non certo la sistemazione ideale, soprattutto per chi ha una certa età e non la prontezza di riflessi per evitare probabilissime scivolate. E poi c’è chi opta per le strisce pedonali o strisce oblique. Qualcuno va persino oltre, posteggiando esattamente davanti ai cartelli di divieto di sosta del cantiere dove non si vede nessuno lavorare.

Auto ovunque

E alle 13 è pure peggio, con l’orario delle visite vicino e il problema parcheggio che si manifesta alla massima potenza, rendendo la ricerca praticamente impossibile. Tanto che persino lo sterrato sulla destra, per chi entra da via Jenner, finisce per riempirsi in fretta, nonostante i crateri che oltre a perder tempo rischi pure gli ammortizzatori e sei costretto a fare lo slalom tra le pozzanghere. Opzione scartata da chi forse per comodità decide di lasciare ‘auto direttamente sul marciapiede del lato opposto. Proprio a due passi dal grande cartello con la scritta in alto “Azienda ospedaliera G. Brotzu”, seguita dalla “P” che ricorda i parcheggi a pagamento di un tempo, con tanto di tariffe, e l’avviso della rimozione forzata fuori dagli spazi tracciati e nelle aree di rispetto. Avvertimento palesemente disatteso, stando a una normalissima tarda mattina d’inizio settimana. Con i problemi di sempre.

