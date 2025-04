Brotzu, la dg denuncia i dipendenti 

In un clima sempre più avvelenato, la direttrice generale dell’Arnas Brotzu denuncia diciannove tra medici, infermieri e Oss in malattia, «coinvolti nelle modifiche organizzative» che riguardano la chiusura delle sale operatorie del Businco e il trasferimento di reparti e pazienti al settimo piano del San Michele, che ospita contemporaneamente sette diverse Strutture. Uno spazio dove l’Azienda ha istituito servizi di guardie interdipartimentali – contestati dagli operatori che hanno fatto due ricorsi, entrambi accolti dai giudici con provvedimenti d’urgenza – e dove, dopo le segnalazioni dei sindacati dei lavoratori, sono arrivati i Carabinieri dei Nas, che alla fine non hanno riscontrato criticità da sanzionare.

L’esposto

Il nuovo capitolo di uno scontro che prosegue da mesi è l’esposto in Procura della dg Agnese Foddis. Descrive il Piano di ristrutturazione dell’Oncologico finanziato con fondi Pnrr e la «profonda tensione nei rapporti con il personale, che ha manifestato un plateale dissenso al progetto, accese lamentele e diffide». Dunque, l’assenza per malattia di 3 medici, 9 infermieri e un Oss di Chirurgia ed Endoscopia interventistica toracica; di 3 medici di Anestesia e Rianimazione; di 2 medici della Maxillo facciale e di un medico di Otorinolaringoiatria, «determina il rischio dell’impossibilità di procedere alla copertura dei turni e un fondato rischio dell’impossibilità per l’Azienda di consentire lo svolgimento delle normali attività, quelle chirurgiche (e infatti – prosegue la denuncia – a fronte dell’assenza degli operatori sanitari due sedute operatorie programmate non sono state eseguite), ovvero l’assistenza ai pazienti ricoverati».

La replica

Fonti interne all’ospedale fanno sapere che le sedute operatorie sono saltate per un problema diverso dall’assenza di operatori. «Già da martedì scorso si è verificata l’inadeguatezza del lettino chirurgico nella sala 7, ed è stata richiesta la sostituzione. Poi, mercoledì è stato proposto un altro lettino, ma anche questo è stato ritenuto non idoneo. Alla fine, il giorno successivo, il lettino “giusto” è arrivato dal Businco, e gli interventi sono iniziati alle 16. Insomma, ci sono voluti due giorni per avere lo strumento richiesto, e per questo motivo due sedute sono state quasi interamente abolite».

I sindacati

Intanto prosegue la battaglia contro le guardie cumulative. L’intersindacale della dirigenza medica – che la settimana scorsa ha proclamato lo stato d’agitazione – in una nota ha evidenziato che la posizione e le parole dell’Azienda siano «lesive dell’immagine e della professionalità dei colleghi che si sono dovuti rivolgere all'autorità giudiziaria per garantire la sicurezza delle cure ai pazienti». Spiegano i segretari aziendali e regionali di Anaao, Aaroi-Emac, Cimo, Cgil, Cisl, Fassid, Fesmed e UiI, che «la sicurezza e la qualità delle cure è stata messa a rischio da un’Azienda che ha voluto andare avanti senza prendere in considerazione le proposte alternative, come la possibilità di sale operatorie provvisorie da situare in prossimità dell'Oncologico». I sindacati «avevano da tempo denunciato che una tra le tante criticità della chiusura delle sale operatorie del Businco e del trasferimento delle chirurgie al Brotzu sarebbe stata l'organizzazione di turni di guardia in linea con le normative contrattuali e le disposizioni ministeriali sulle affinità tra discipline che esistono a garanzia della qualità delle cure. Le ultraspecializzazioni dell’Arnas impediscono che i colleghi siano intercambiabili nei ruoli, come accade negli ospedali periferici, che infatti inviano alle chirurgie specialistiche del Brotzu i casi più complessi».

Infine ieri la Chirurgia Senologia dell’Oncologico ha operato per l’ultima volta nella “sua” sala. D’ora in poi dovrà fare gli interventi nella sala 23, in condivisione con l’attività di Terapia del dolore.

