Brotzu, in funzione il super ecografo 

La generosità dei sardi regala all’ospedale San Michele dell’Arnas Brotzu un macchinario all’avanguardia per individuare le cardiopatie congenite. Grazie alla campagna di raccolta fondi del periodo natalizio “I gesti d’amore si fanno sentire”, promossa da Conad Nord Ovest, sono stati raccolti 183.200 euro, destinati all’acquisto di un ecografo di ultima generazione per il reparto di Cardiologia pediatrica del San Michele. «È un’apparecchiatura premium, presentata pochi mesi fa negli Stati Uniti, il primo ecografo di questo tipo a essere acquistato e utilizzato in Italia», le parole del promotore dell’iniziativa Roberto Tumbarello, ora in pensione dopo aver diretto a lungo la struttura di cardiologia pediatrica, a margine della conferenza di ieri mattina in cui sono stati illustrati i risultati raggiunti. «Sfruttando l’intelligenza artificiale permette di migliorare la qualità dei calcoli e la scelta dell’immagine, garantendo risultati di qualità elevatissima».

Una novità importante per la struttura ora diretta da Angelica Rossi. «Molti bambini cardiopatici congeniti hanno difetti difficili da individuare», spiega. «Questo nuovo ecografo è dotato di una sonda transesofagea miniaturizzata che permette di fare valutazioni in bambini di peso superiore ai 5 chili, quindi appena nati, mentre in precedenza non era possibile farle fino al raggiungimento dei 20 chili».

La campagna di raccolta fondi si è svolta in tutti i supermercati Conad dell’Isola. Al raggiungimento di una spesa da almeno 20 euro, un’aggiunta di 50 centesimi permetteva di ottenere una campanella in plastica riciclata da appendere all’albero di Natale. «È l’undicesimo anno in cui organizziamo questo tipo di operazioni, i clienti col tempo si sono affezionati a questo appuntamento e lo dimostra la cifra significativa che abbiamo raggiunto», è il commento di Michele Orlandi, direttore Conad in Sardegna. «Tanti clienti hanno detto di non volere il gadget e hanno effettuato comunque la donazione, o hanno chiesto di regalarlo ai bambini». Soddisfazione anche per Agnese Foddis, dg dell’Arnas. «In un periodo in cui sembra che la condivisione venga meno ci rendiamo conto che c’è tanta generosità da parte delle persone, questo aiuto per acquistare le nuove tecnologie ci permetterà di migliorare le performance».

RIPRODUZIONE RISERVATA