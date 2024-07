Brotzu in difficoltà,  ora l’assessore convoca i primari 

Al netto del corto circuito elettrico di dieci giorni fa e del blocco totale dell’ospedale più grande della Sardegna, la grave crisi del Brotzu continua. E ora finalmente scende in campo l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi, che ha chiamato tutti a rapporto oggi alle 17 nel suo ufficio.

La situazione

Al Brotzu resta un pesante sovraffollamento di pazienti in tutti i reparti, posti letto praticamente esauriti, il Pronto soccorso sempre sull’orlo del collasso (l’estate torrida e i numerosi turisti incidono). E non si placa la guerra intestina deflagrata tra il direttore sanitario Raimondo Pinna (che confiderebbe ancora – quando i vertici delle Aziende sanitarie saranno resettati – nella nomina a commissario straordinario) e i direttori dei dipartimenti, cioè i nove primari che avant’ieri hanno scritto una nota di fuoco contro di lui. Nota che sottolineava: «Non siamo stati informati di quello che stava accadendo e non è stato convocato il consiglio di direzione, necessario in casi come questo» – e contro «l’intervento della politica» (nella fattispecie di Luca Caschili, capo di gabinetto della presidente Todde) che «non si è curata di verificare che la componente operativa responsabile per legge fosse stata adeguatamente e tempestivamente coinvolta per la gestione di una situazione così drammatica».

Riconciliazione fallita

Poi il tentativo di riconciliazione – durante un «incontro chiarificatore» – fallito su tutti i fronti, e una dichiarazione dell’Esecutivo sul ruolo giocato da Caschili durante il blackout («si è solo prodigato per aiutare a risolvere l’emergenza, nessuna intromissione e nessun scavalcamento delle competenze altrui»).

Adesso interviene l’assessore Bartolazzi, che ha convocato con urgenza oggi alle 17 in assessorato i nove primari firmatari della nota – Antonio Macciò, Raffaele Barbara, Emiliano Cirio, Andrea Solinas, Simone Comelli, Giuseppe Dessì, Paolo Siotto, Antonello Pani e Luigi Mascia – «per un confronto e l’esame delle criticità dell’Arnas Brotzu».

«Le dimissioni»

Sulla vicenda interviene Sinistra Futura, che in un comunicato del responsabile sanità del partito Bruno Palmas, dice: «Lo scontro in atto tra i medici e la direzione aziendale del Brotzu ha a dir poco dell'incredibile, e chi deve ne tragga le dovute conseguenze e assuma le giuste decisioni. Noi, in questa grave vicenda, stiamo dalla parte dei medici e dei cittadini, colpiti in modo severo nelle proprie prerogative, gli uni per non poter curare come vorrebbero le persone, gli altri per vedere negati i propri diritti sanitari. Ma le responsabilità, innegabilmente, sono di coloro che hanno il compito di garantire agli uni e agli altri le migliori condizioni di lavoro e di cura, i direttori generale, sanitario e amministrativo che, a nostro avviso, hanno dimostrato di non saper reggere adeguatamente la condizione di crisi della struttura, dunque, dovrebbero rassegnare le dimissioni, prima che la situazione precipiti e che la totalità dei medici esprima il proprio disagio e la propria contrarietà».

L’Aou

Il caos in cui si trova il Brotzu continua ad avere contraccolpi sugli altri ospedali, in particolare sul Policlinico di Monserrato. Ieri hanno protestato i rappresentanti dei sindacati degli infermieri Nursing Up e Nursind. «Denunciamo «il sovraccarico sia dei reparti che al Pronto soccorso. Questo è dovuto al fatto che ormai sono esclusivamente gli ospedali delle città di Cagliari e di Sassari a garantire quasi tutta l'attività ospedaliera, soprattutto le specialistiche», dice Diego Murracino, segretario regionale di Nursing Up. «Bisogna potenziare il personale, infermieri, ostetriche, oss, e medici non bastano». Gli fa eco il Nursind: «Si è parlato della chiusura temporanea dell’ospedale e del Pronto soccorso del Brotzu, ma nessuno si preoccupa del carico che ne è derivato all’Aou».

RIPRODUZIONE RISERVATA